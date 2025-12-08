「Gap×スチャダラパー」コラボ第2弾が13日発売 フーディー2色＆ロンT3色【全カットあり】
3人組ラップグループ・スチャダラパーと、ファッションブランド「Gap」のコラボレーション第2弾が、13日より発売が決定した。今回はフーディーとロングスリーブTシャツの2形5カラーで展開する。
画像】「Gap×スチャダラパー」コラボ第2弾アイテム全カット＆着用カット
2023年の第1弾が大きな話題を集めたコラボで、今回のコレクションはGapが日本に上陸した1995年に誕生したGapの“アーチロゴ”でフロントに「SDP」、バックプリントに「GAP」ロゴを配した。
フーディーはグレーとブラックの2カラー、ロングスリーブTシャツはホワイト×ネイビーブルーロゴ、ホワイト×グレーロゴ、ブラック×ネイビーブルーロゴの3カラーが登場する。
販売店は、13日午前10時からGap心斎橋店（入店抽選：午前8時30分より）とGap公式オンラインストア、同午前11時からGap新宿フラッグス店（入店抽選：午前9時30分より）。
