¾®ÌîÂçÊå¡õºäËÜ¿¿°½¤Î¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡©¡¡¹õ¼¹»ö¡ßJRÅì³¤¥³¥é¥Ü¤Ï¼ª¤¬Âç¤¤¤½¤¬¤·♡

2025Ç¯12·î5Æü¡Á26Ç¯2·î16Æü¤Î´ü´Ö¡¢JRÅì³¤¤È¥¢¥Ë¥á¡Ö¹õ¼¹»ö ¡ÝÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ¡Ý¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹õ¼¹»ö ¡ÝÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ¡Ý¡ßJRÅì³¤¡¡¤½¤Î¼¹»ö¡¢ÃµË¬inµþÅÔ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹õ¼¹»ö¡ßJRÅì³¤¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º°ìÍ÷
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¾è¼ÖÃæ¤Î¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Ç¤ÎAR¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¾è¼ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼ÖÆâ¸ÂÄê¥¥ã¥¹¥È¥È¡¼¥¯¡×¡Ö¡Ø¹õ¼¹»ö ¡ÝÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ¡Ý¡ÙÇ§Äê»î¸³¡×¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¥¥ã¥¹¥È¥È¡¼¥¯¤Ï¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥óÌò¤Î¾®ÌîÂçÊå¤µ¤ó¡¢¥·¥¨¥ëÌò¤ÎºäËÜ¿¿°½¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¡Ø¹õ¼¹»ö ¡ÝÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ¡Ý¡ÙÇ§Äê»î¸³¡×¤Ï¼ÖÆâ¸ÂÄê¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢¹ç·×50Ìä¤ÎÌäÂê¤«¤é¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç10Ìä¤ò½ÐÂê¡£ËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡Ö¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡×¡Ö¥·¥¨¥ë¡×¤Î¤Ò¤È¸À²»À¼ÉÕ¤¹ç³Ê¾Ú¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¾è¼Ö¾ÚÌÀ¤ò¡¢µþÅÔ±ØÈ¬¾ò¸ý¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡¦µþÅÔ¥¢¥Ð¥ó¥Æ¥£6³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È ¥¢¥Ð¥ó¥Æ¥£µþÅÔ¡×¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£
12·î5Æü¡Á26Ç¯1·î11Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¿§»æ¡×¡¢1·î12Æü¡Á2·î16Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ö¤¤Ã¤×É÷¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¡õ¾è¼Ö·ôÂÞ¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¾è¼Ö¾ÚÌÀ¤Ï¼èÆÀ¤ÎÍâÆü23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÍ¸ú¤À¤¬¡¢2·î16Æü¤Î¤ßÅöÆü¸Â¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÅµ¤Î¼ïÎà¤Ï¾è¼ÖÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ú¤´¹¤¨Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡ÊÆÃÅµ¤Î¸ò´¹¤Ï1¿Í1Æü1¸Ä¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ç¤â¸ÂÄê²»À¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç♬
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈÆ±¤¸´ü´Ö³Ú¤·¤á¤ëAR¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Ë»¶¤é¤Ð¤ëÌ¾½ê¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈAR¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¾®ÌîÂçÊå¤µ¤ó¡¢ºäËÜ¿¿°½¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë»ÜÀß¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ¤ä¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤±¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢µþÅÔ±Ø¡Ê²¼µþ¶è¡Ë¡¢Åì»û¡ÊÆî¶è¡Ë¡¢°ËÆ£µ×±¦±ÒÌçµÀ±à»Í¾òÅ¹¡ÊÅì»³¶è¡Ë¡¢µþÅÔ»ÔÀÄ¾¯Ç¯²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÉú¸«¶è¡Ë¡¢¿·É÷´Û¡ÊÃæµþ¶è¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥¢¥Ð¥ó¥Æ¥£µþÅÔ¡ÊÆî¶è¡Ë¤Î6¤«½ê¡£
¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È ¥¢¥Ð¥ó¥Æ¥£µþÅÔ¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤¬Ìã¤¨¤ë¡Ê1¿Í1Æü1¸Ä¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤È½ä¤í¤¦¡£
µþÅÔ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤é¤Þ¤º¡¢¡ÖÃÏ²¼Å´¡¦¥Ð¥¹1Æü·ô¡×¡ÊÂç¿Í1100±ß¡Ë¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£±¿ÄÂ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÃÏ²¼Å´¤ä¥Ð¥¹¤ò¾è¤ê¹ß¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¥¹¥Ý¥Ã¥È°Ê³°¤â¤¤¤í¤¤¤í´Ñ¸÷¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ó¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥¢¥Ð¥ó¥Æ¥£µþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ª¶â¤ÏÀáÌó¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò½ü¤»ö¸åÄÌÈÎ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ØÏ¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤ò2000±ß¹ØÆþ¤¹¤ë¤´¤È¤Ë»æÀ½¤·¤ª¤ê1Ëç¡ÊÁ´8¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤¬Ìã¤¨¤ëÆÃÅµ¤â¤¢¤ê¡£
BOX¹ØÆþÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¯¾¦ÉÊ¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼´Ì¥Ð¥Ã¥¸±Ø°÷ver.¡¿¤Á¤Ó¥¥ã¥é±Ø°÷ver.¡Ë¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ÈÄÌÈÎ¤Ç¤Ï³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£