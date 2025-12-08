¤Ò¤í¤æ¤¡¢ÆóÆü¿ì¤¤¤Ç´é¤¬·ãÊÑ¡Ö´é¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ä¤ów¡×¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¿²µ¯¤¤«¤ï¡×»ëÄ°¼Ô¶Ã¤
¡¡À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡Ë¤¬¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô46%¤Î¼ò¤ò°û¤ß¡¢ÍâÆüÆóÆü¿ì¤¤¤Ë¡£´é¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤à¤¯¤ó¤À»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¤Ò¤í¤æ¤¤ÎÆóÆü¿ì¤¤»Ñ
¡¡12·î7Æü¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¡ô11¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ë¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é³¤³°Î¹¹Ô·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¿ÍÀ¸½é³¤³°¤È¤Ê¤ëÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤ÎÎ¥Åç¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¡£²áµî¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Ìó2½µ´Ö¤ÎÆî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇÎ¹¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æî¥¢¥¸¥¢Î¹10ÆüÌÜ¤ÎÌë¡¢¤¯¤ë¤Þ¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡¢Åì½Ð¾»Âç¤Î3¿Í¤Ï¡¢¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Î¼óÅÔ¡¦¥Æ¥£¥ó¥×¡¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ç3¿Í¤Ï¡¢¥Ö¡¼¥¿¥ó¤ÎÅÁÅý¼ò¡Ö¥¢¥é¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô46%¤ÈÊ¹¤¶Ã¤¯3¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¤ï¤ê¤ËÌ£¤Ï°û¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤È¼ò¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¡¢¥Ù¥í¥Ù¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç2¼¡²ñ¤ò³«ºÅ¡£¿ì¤ÃÊ§¤¤¤¿¤Á¤Î±ã¤Ï¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍâÄ«¤Ï3¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÆóÆü¿ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¿É¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡£¸áÁ°9»þÈ¾¡¢3¿Í¤¬Çñ¤Þ¤Ã¤¿Éô²°¤Ë¥«¥á¥é¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤À¤±¤Þ¤ÀÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤è¤¦¤ä¤¯µ¯¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´é¤Ï¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤à¤¯¤ß¡¢ÌÜ¤Ïµõ¤í¡£°ìµ¤¤ËÏ·¤±¹þ¤ó¤À¤Ò¤í¤æ¤¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¤Ò¤í¤æ¤´é¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ä¤ów¡×¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤à¤Ã¤¯¤à¤¯¡×¡Ö´éwww¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦Æ»¤Î¤ê¤Ç¤â¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Ï´é¿§¤¬°¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯ÇÆµ¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤êÆóÆü¿ì¤¤¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÅÁÅý¼ò¡Ö¥¢¥é¡×¡£¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡Ö46%¤Î¼ò¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈºòÌë¤Î±ã¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÅþÃå¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¯¤È¡¢Åì½Ð¤Ï¡Ö¥Ì¡¼¥É¥ë¤â¤¢¤ë¡£ÆóÆü¿ì¤¤¤Î¥Ì¡¼¥É¥ë¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¡£½ÁÊª¿©¤¤¤Æ¤§¤è¤Ê¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Î¤·¤¸¤ß½Á¤òÎø¤·¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡¢ÎäÀ½¤Î¥Ô¥ê¿ÉÌÍ¡Ö¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡¦¥é¥Õ¥£¥ó¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£ÆóÆü¿ì¤¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©¤ò´®Ç½¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£