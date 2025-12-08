知って納得、ケータイ業界の″なぜ″ 第209回 年の瀬に発表が相次ぐ低価格のローエンドスマートフォン、必要としているのは誰か

知って納得、ケータイ業界の″なぜ″ 第209回 年の瀬に発表が相次ぐ低価格のローエンドスマートフォン、必要としているのは誰か