「在庫の墓場袋」から「お仕事捗り福箱」まで、サンコーが2026年福袋の予約開始
サンコーは12月5日、「2026年サンコー福袋」の予約受付を開始した。
2026年サンコー福袋
2026年サンコー福袋は、サンコー直営オンラインショップにて受付中。7,000円〜16,000円の8種類を数量限定で販売する。
配送は2025年12月20日以降を予定。在庫がなくなり次第終了となる。ラインナップは以下の通り。
○鬱袋「在庫の墓場袋 〜倉庫の奥底からメリークリスマス〜」（7,000円）
6点入り／現行販売価格相当額：約19,000円
○鬱袋「社員の気まぐれ袋 〜これは英断か、暴走か〜」（7,000円）
6点入り／現行販売価格相当額：約21,000円
○「初めてのサンコー福箱」（12,000円）
4点入り／現行販売価格相当額：約34,000円
○「限界社畜さんのためのお仕事捗り福箱」（13,000円）
5点入り／現行販売価格相当額：約27,000円
○「ウワサのアレ、集めました！TVで紹介福箱」（13,000円）
5点入り／現行販売価格相当額：約37,000円
○「オンもオフもあったか福箱」（15,000円）
4点入り／現行販売価格相当額：約38,000円相当
○「グルメ家電ドリーム福箱」（16,000円）
6点入り／現行販売価格相当額：約40,000円
○「メルマガ会員限定福箱2026」（15,000円）
5点入り／現行販売価格相当額：約39,000円
