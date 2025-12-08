NPBエンタープライズは8日、来年2月に開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 宮崎」、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026名古屋」のチケットを12月20日（土）から先行販売、1月8日（木）から一般販売すると発表した。また、同シリーズの放送日程も決まったことを発表。なお、本試合に出場する選手は、決まり次第発表となる。

■チケット販売スケジュール

ローソンチケット先行抽選販売

受付期間：12月20日（土）10時〜12月24日（水）23時59分

一般販売

販売日：1月8日（木）18時〜

ローソンチケット、イープラス、ぴあ等で販売。

■放送日程

▼ ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 宮崎

2月22日（日） 侍ジャパン 対 福岡ソフトバンクホークス 13 時試合開始

放送：テレビ朝日系列 地上波（全国ネット）12時 55分〜

2月23日（月・祝） 侍ジャパン 対 福岡ソフトバンクホークス 14 時試合開始

放送：TBS 系列 地上波(全国ネット)13時55分〜※16時30分〜BS-TBS にてリレーあり

▼ ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 名古屋

2月27日（金） 侍ジャパン 対 中日ドラゴンズ 19 時試合開始

放送：TBS 系列 地上波（全国ネット）18時45分〜

2月28日（土） 侍ジャパン 対 中日ドラゴンズ 19 時試合開始

放送：テレビ朝日系列 地上波（全国ネット）18時56分〜

※インターネットによる配信未定。