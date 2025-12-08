日本を代表する企業「トヨタ自動車」はどこがすごいのか。東京大学大学院の出口剛司教授は「人びとのニーズの多様化によって、大量生産・大量消費をめざす時代が終わった。かわって必要とされたのが、無駄を徹底的に排除した『トヨタ生産方式』だ」という――。

ジャパンモビリティショー2025／トヨタの豊田章男会長（写真＝EPA／時事通信フォト）

■資本主義の背景に「禁欲」と「自由恋愛」

本稿では仕事と労働の世界（生産領域）を説明します。私たちは会社に勤め、そこから賃金を受けとって生活する資本主義社会に生きています。そうした資本主義はどのように生まれたのでしょうか。ここでは代表的な二つの学説を紹介します。

一つは資本の蓄積という産業資本主義にとって不可欠な出来事に注目するものです。キリスト教の一つであるプロテスタンティズムが消費への欲望を抑圧し、禁欲的な生活態度を生み出すことによって、資本蓄積が可能になったという説で、おなじみのヴェーバーが唱えました。

もう一つは、需要と市場の拡大に注目するもので、ヴェルナー・ゾンバルトの営利欲の解放説です。彼によると、自由恋愛こそが贈り物や贅沢品に対する需要を生み出し、それらを取り扱う市場や製造業（織物業や陶器製造業）が大きく発展したというのです。

中世ヨーロッパでは、結婚は家と家との結合であり、結婚と恋愛は別物でした。自由恋愛は婚姻外（不倫関係や娼婦との関係）に求められます。そして、恋愛には贈り物がつきものです。贈り物や贅沢品を扱う市場をゾンバルトは愛妾経済と名付けました。ヴェーバーとゾンバルトは、宗教的な禁欲と自由恋愛に伴う贅沢というまったく異なる精神的態度に資本主義誕生の秘密を見出したのです。

出所＝『大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる』（KADOKAWA）

■「マルクス主義の未来予測」が外れたワケ

資本主義に批判的なマルクス主義の研究者の間では、社会は生産手段を所有する資本家階級（ブルジョワジー）と自分自身の労働力しか持たない労働者階級（プロレタリアート）という二大階級だけが残ると考えられました。資本主義が発展すればするほど、両者の間に立つ中産階級が没落し、激化した階級対立から最終的に社会主義革命が勃発するとされたのです。

しかし、世界の先進資本主義国で産業化が進み豊かな社会が形成されると、国民全体の生活水準が上昇し、階級対立が沈静化します。とくに日本では戦後の高度経済成長によって、国民の大多数が自分自身を中流と見なす一億総中流社会が形成されました。ただし、社会全体が豊かになることによって、相対的な平等化が進んだと見なすのか、あるいは逆に不平等が残ったまま生活水準だけが上昇したと見るのか、見解が分かれるところです。

1990年代以降の日本では、バブル経済の崩壊とグローバル化によって景気が低迷化し、貧困と格差に注目が集まります。社会学では人が一つの階層から他の階層へと移動する階層移動の研究、とくに世代（親と子）を超えて起こる世代間移動の研究が盛んでしたが、バブル崩壊以降、専門・管理職の子どもは高い学歴を獲得し、大人になると親と同じ専門・管理職に属するという、閉鎖的な社会層が形成されているという指摘がなされました。

出所＝『大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる』（KADOKAWA）

■米国の「自動車王」が起こした大変革

たとえばあなたが企業の経営者、もしくは人事の担当者だったとしましょう。なんとか従業員に一生懸命働いてもらえるように給料を上げたとします。しかし、これで必ず生産性が向上するとは限りません。逆に従業員だったとしましょう。一生懸命会社のために働いたとしても、突然コスト削減を理由に給料を減額されるかもしれません。

そうした双方の抱える不確実性を払しょくし、科学の名の下に合理的な労務管理（科学的管理法）を導入したのが、フレデリック・テイラーです。彼は労働者が一つの課題をこなすために必要な作業を算出し、それを基準に標準賃金を定めました。基準を上回る労働者にはより多くの賃金を、下回った者には低い賃金を払ったのです。

他方、自動車工場の経営者ヘンリー・フォードは、生産過程にベルトコンベヤーを導入し、作業の単純化・標準化・効率化を推し進め、自動車の大量生産に成功します。彼の生産システムは、フォーディズムと呼ばれ、自動車産業を超えてさまざまな製造現場に普及しました。

ただし、モノを生産するだけでは、豊かな社会は実現しません。生産したモノを人びとが購入するためには高い賃金が必要です。そこで企業側は労働者に一定額の賃金を保証します。そしてこの高い賃金が消費を可能にし、その消費が次の生産を可能にする好循環が生まれました。戦後の豊かな社会がこうして実現したのです。

出所＝『大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる』（KADOKAWA）

■世界が「トヨタ生産方式」を必要とした

オイルショックをきっかけにフォーディズム体制はほころびを見せ始めます。低成長によって雇用と賃金を保証することができなくなる一方、人びとのニーズが多様化し、大量生産、大量消費をめざす時代は終焉を迎えたのです。

出口剛司『大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる』（KADOKAWA）

かわって必要とされたのが、無駄を省き、多様化した市場や消費者の嗜好に柔軟に対応する新しい生産方式です。こうしたフォーディズム以降の生産体制をポスト・フォーディズムと呼びます。その一つがトヨタ自動車の生産方式（トヨティズム、リーン生産方式）です。

まず必要なときに必要なものを必要な分だけ生産するジャスト・イン・タイムがめざされました。無駄が徹底して排除され、生産の柔軟性が追求されたのです。さらにトップダウン型で大量生産をめざしたフォーディズムと異なり、現場の判断を重視する点にも特徴があります。また、現場の従業員が生産上の問題点を洗い出し、下からの提案によって生産システムの改良がはかられました。

その結果、仕事や組織に対する高いコミットメントが維持されたのです。そして仕事の分担についても、従業員が単一の作業に従事するのではなく、さまざまな仕事をローテーションを組んで経験する方法がとられました。

コスト削減と従業員の自発性を重視するトヨティズムは、その一方で従業員にとって過酷な労働環境を生み出したという指摘もあります。

出所＝『大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる』（KADOKAWA）

出口 剛司（でぐち・たけし）

東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授

1993年一橋大学社会学部卒業後、2001年に東京大学大学院人文社会系研究科博士課程を修了。同年より立命館大学産業社会学部助教授。フランクフルト大学社会研究所客員研究員、立命館大学准教授（職位名称変更）、明治大学准教授、東京大学准教授を歴任。2020年より現職。

（東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授 出口 剛司）