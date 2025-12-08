¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®Àô¥»¥Ä¤ÏÃ±¤Ê¤ë½÷Ãæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄNHKÄ«¥É¥é¤Ç¤ÏÉÁ¤¤Å¤é¤¤¥Ï¡¼¥ó¤¬¥»¥Ä¤Ëµá¤á¤¿Ìò³ä¡Ú2025Ç¯11·îBEST¡Û
¢£NHKÄ«¥É¥é¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö½÷ÃæÁûÆ°¡×
¾¾¹¾Ãæ³Ø¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¥¡Ë¤Ï¡¢ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿²ÖÅÄÎ¹´Û¤ò½Ð¤Æ¶á¤¯¤Î°ì¸®²È¤Ë°Ü¤ê¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷Ãæ¤ò½êË¾¤·¤¿¡£
µë¶â¤Ï·î³Û20±ß¡£²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î½÷Ãæ¤Î·î³Û90Á¬¤È¤Ï±ÀÅ¥¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢½÷ÃæÃµ¤·¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿Æ±Î½¤Î¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬¥é¥·¥ã¥á¥ó¡ÊÆüËÜºß½»¤ÎÀ¾ÍÎ¿Í¤Î¾ª¡Ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À¡£À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÃÇ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ÂÊì¤Î±«À¶¿å¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ°ú¤¼õ¤±¤¿¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤â¡¢¶Ó¿¥¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Âè7½µ¡Ö¥ª¥È¥¥µ¥ó¡¢¥¸¥ç¥Á¥å¥¦¡¢OK¡©¡×¡Ê11·î10Æü¡Á14ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥¤Î¡Ö¿¦¾ì¡×¤Ë²ÈÂ²¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÍÜÉã¤Î¾¾Ìî»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¢ÍÜÊì¤Î¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢ÍÜÁÄÉã¤Î´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤¬Æ§¤ß¹þ¤ß¡¢¥È¥¤Ï¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë»ÅÊý¤Ê¤¯¥é¥·¥ã¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Áû¤®¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¶Ó¿¥¤È°ì½ï¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢Ì¼¤¬¥é¥·¥ã¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¾¾Ìî²È¤Î¿Í¡¹¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢ÅÜÌÄ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤ò¤½¤ó¤ÊÃË¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡ª¡×¡£
¢£¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾ª¡×¤ÎÊ¸»ú
Âè8½µ¡Ö¥¯¥Ó¥Î¡¢¥«¥ï¡¢¥¤¥Á¥Þ¥¤¡£¡×¡Ê11·î17Æü¡Á21ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤â¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÉÔµ¡·ù¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¥é¥·¥ã¥á¥ó¤ò°Ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿§´ã¶À¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¡¢¥È¥¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¶Ó¿¥¤¬ÀâÆÀ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¾ª¤Ê¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯½êË¾¤·¤Ê¤¤À¶Î÷·éÇò¤ÊÃËÀ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤¬¡¢¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤Ëµá¤á¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥È¥¤Ï¥é¥·¥ã¥á¥ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬ÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë¤Î1·î¤«2·î¤´¤í¡¢¶Ó¿¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤Ë°¸¤Æ¤¿½ñ´Ê¤Ë¤Ï¡¢½»¤ß¹þ¤ß½÷Ãæ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØÀ¾ÅÄÀéÂÀÏºÆüµ¡Ù¤Î¸¶ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¸»ú¤¬¾Ã¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÏÆ¤Ë¡ÖÀá»Ò»á¡×¡ÖºÙ·¯¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²Õ½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¸»ú¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥ó»á¤Î¾ª¡×¡Ö°¦¾ª¡×¤À¤Ã¤¿¡£
À¾ÅÄ¤Î¼¡ÃË¤Î·É»°¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤Î°äÂ²¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢¡Ö¾ª¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹É½µ¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥»¥Ä¤ÏÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1881¡Ë¤Î2·î¤´¤í¤«¤é¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤Î½÷Ãæ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á»ö¼Â¾å¤Î¥é¥·¥ã¥á¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö»ÎÂ²¤ÎÌ¼¢ª¥é¥·¥ã¥á¥ó¡×¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤½¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤É¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÈ¯Å¸¤·¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ï¥»¥Ä¤ò¡Ö¾ª¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð6·î22Æü¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¥»¥Ä¤ò¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¸½ºß¡Ö¾®ÀôÈ¬±Àµìµï¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾¹¾¾ë¤ÎÆâËÙÃ¼¤Ë·ú¤Ä»ÎÂ²²°Éß¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Êª¸ð¤¤¤Ë¤Þ¤Ç¿È¤ò¤ä¤Ä¤·¤¿¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥¿¥¨¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Á¥¨¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë¾®¤µ¤Ê²È¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢À¾ÅÄ¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüµ¤ò½ñ¤¤¤¿ºÝ¡¢¥»¥Ä¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥ó»á¤Î¾ª¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸»þ´ü¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿»³±¢¿·Ê¹¤Îµ»ö¤Ë¤µ¤¨¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥ó»á¤Î¾ª¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤¹¤¬¤ËÄ«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¾ª¤Ë¤Ï¤·¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¥È¥¤ò¡Ö¤¿¤À¤Î½÷Ãæ¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÂÅÅö¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ÎÂ²¤¬·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤·¡¢¤½¤ÎÌ¼¤¬À¸¤¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¥é¥·¥ã¥á¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ÎÂ²¤¬Ë×Íî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¼Åª¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â½÷À¤ÏÉð»Î¤È¤¤¤¦¿ÈÊ¬¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¸¤¤ë½Ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¢£Åö»þ¤Î¿·Ê¹¤Ë¤è¤¯½Ð¤ë¡Ö»ÎÂ²¸ð¿©¡×
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉð»Î¤Ï¡¢¼ç·¯¤ËÊô¸ø¤·¤¿Êó½·¤È¤·¤Æ¡Ö²ÈÏ½¡×¤ò¼õ¤±¤È¤ê¡¢¤½¤ì¤òÎÈ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀ¼£2Ç¯¡Ê1869¡Ë¡¢ÂçÌ¾¤«¤éÄ«Äî¤Ø¤È¡¢ÅÚÃÏ¡ÊÈÇ¡Ë¤È¿ÍÌ±¡ÊÀÒ¡Ë¤òÊÖ´Ô¤µ¤»¤¿ÈÇÀÒÊô´Ô¤¬ÃÇ¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢µìÉð»Î³¬µé¤Î»ÎÂ²¤Ï¡¢°ú¤Â³¤²ÈÏ½¤ò¼õ¤±¤È¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÈÏ½¤Î»Ùµë¤Ï¹ñ²ÈºâÀ¯¤Î½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤ÏÌÀ¼£9Ç¯¡Ê1876¡Ë¡¢ÃáÏ½½èÊ¬¤òÃÇ¹Ô¡Ê²ÈÏ½¤Ë°Ý¿·¸ùÏ«¼Ô¤Ø¤Î¾ÞÅµÏ½¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÃáÏ½¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ÎÂ²¤é¤Ë¤Ï5¡Á14Ç¯Ê¬¤Î²ÈÏ½¤ËÁêÅö¤¹¤ë¶âÏ½¸øºÄ¾Ú½ñ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢²ÈÏ½¤ÏÁ´ÇÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢À¯ÉÜ¤«¤é½¢¶È¤òÂ¥¤µ¤ì¤¿»ÎÂ²¤Ë¤Ï¡¢¼õ¤±¤È¤Ã¤¿¸øºÄ¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ö¶È¤ËÅê¤¸¤¿¤ê¡¢Åêµ¡¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÎã¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ã¿èÇÝÍÜ¤µ¤ì¤¿Éð»Î¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÎéÀá¤ÈÉð·Ý¤°¤é¤¤¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£É´ÀïÏ£Ëá¤Î¾¦¿Í¤ä¡¢Ï·àÖ¤Êº¾µ½»Õ¤é¤¬¤¦¤´¤á¤¯´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤¿¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢Ã»´ü´Ö¤ËÁ´ºâ»º¤ò¼º¤¤¡¢²È²°Éß¤Þ¤ÇÇäµÑ¤¹¤ëÎã¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Êª¸ð¤¤¤Ë¿È¤ò¤ä¤Ä¤¹»ÎÂ²¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¾¾¹¾¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿»³±¢¿·Ê¹¡Ê¸½¡¦»³±¢Ãæ±û¿·Êó¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö»ÎÂ²¸ð¿©¡×¤¬¾ïÅå¸ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö»ÎÂ²¸ð¿©¡×¤Î1¿Í¤¬¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤òÏ¢¤ì¤ÆÊª¸ð¤¤Ãæ¤ËÀî¤ËÅ¾Íî¤·¤ÆÎÏ¿Ô¤¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦µ»ö¤Þ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2¿Í¤ÎÌ¼¤Î¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÈÌ¤Ë»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÈÊ¬¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÀ¸³èÎÏ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡£
¢£»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ï³°½Ð¤¹¤ë¤È²È¤Ë¤âµ¢¤ì¤Ê¤¤
Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÍÄ¾¯»þ¤«¤é¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï»à¤ò¤âÉÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤±¤é¤ì¡¢ÓÏ¤ß¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼þ°Ï¤ËÇ¤¤»¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤Î¾ì½ê¤µ¤¨ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éÎíÍî¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢1¿Í¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¤È²È¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½÷À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Ï¤ä¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Éð»Î¤ÎÌ¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥â¥é¥ë¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¾ª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Éð»Î¤Î¥â¥é¥ë¤ËÈ¿¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÉð»Î¤ÏÂ¦¼¼¤â¤·¤¯¤Ï¾ª¤ò¤â¤Ä¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤ì¤«¤Î¾ª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·ÅÏ¸Í°ðÂ¤¤Î¡ØÉð»ÎÆ»¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄçÁà¤Ï¥µ¥à¥é¥¤¤ÎºÊ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÆÁÌÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤À¤ì¤«¤Î¾ª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÄçÀá¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤¬·Ýµ¸¤ä¾«µ¸¤Ë¤Ê¤ëÎã¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¼£¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·Ýµ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ç¤È¤·¤Æ³°¹ñ¿ÍµïÎ±ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢ÉÏ¤·¤µ¤«¤é¾«µ¸¤Ë¿È¤ò¤ä¤Ä¤·¤¿»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¡¢º®·ì»ù¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤Î¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µÃÄÂÎ¤¬ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦µÏ¿¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¥×¥Ã¥Á¡¼¥Ëºî¶Ê¤Î¥ª¥Ú¥é¡ØÄ³¡¹É×¿Í¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÄ³¡¹¤µ¤ó¤â¡¢Ä¹ºê¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï·Ýµ¸¤Ë¿È¤ò¤ä¤Ä¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ³¤·³»Î´±¥Ô¥ó¥«¡¼¥È¥ó¤Î¡ÖºÊ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³Ð¸ç¤Î¤¦¤¨¤Ç¥é¥·¥ã¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
Ä³¡¹¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ÎºÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3Ç¯¸å¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¥Ô¥ó¥«¡¼¥È¥ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎºÊ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ì¾ÍÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¼«»à¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¸¶ºî¤Îµº¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤ËË¾¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¡Ê3¥«·î¤Û¤É¡Ë¡Ø·ëº§¡Ù¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ä³¡¹¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤êÄ³¡¹¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï³Ð¸ç¤Î¤¦¤¨¤Ç¥é¥·¥ã¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥ª¥Ú¥é¤Ç¤Ï·ëº§¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ËÈþ²½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¥»¥Ä¤â¡¢³Ð¸ç¤Î¤¦¤¨¤Ç¥Ï¡¼¥ó¤Î¥é¥·¥ã¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÈà½÷¤ò¤¿¤À¤Î½÷Ãæ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¸Û¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ËÈþ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¥»¥Ä¤Ï¡Ö¥é¥·¥ã¥á¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¿¤È¤¨º¹ÊÌ¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤â¡Ö¥é¥·¥ã¥á¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤ÎËÜ²»¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥é¥·¥ã¥á¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ì¤¿Ì¼¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Þ¥·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î»þÂå¡¢À¸³è¤ÎÎÈ¤ò¼º¤Ã¤¿»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Î¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯11·î25Æü¡Ë
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
