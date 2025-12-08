つばきファクトリーが毎回さまざまな企画に挑戦している『行くぜ！つばきファクトリー』。通称"行くつば"を見れば、もっとつばきファクトリーが好きになる！

12月8日(月)放送の#83では、つばきファクトリー加入からもうすぐで2年になる、ひなーず(石井泉羽・村田結生・土居楓奏)の成長を確かめる企画『ひなーず補完計画』に挑戦。

今回の収録を終えた小野田紗栞、豫風瑠乃、石井にインタビューを行い、収録の感想や、ひなーずの成長、これからへの思いなどを語ってもらった。

――今回の収録を終えた感想をお願いします

小野田「ひなーずの3人が本当に頼もしい存在になったなと感じました。パフォーマンス面はもちろんですが、バラエティー力もついていて、『まだ2年しか経っていないの？』と思うくらい成長がすごいなと。今回の収録で改めて尊敬できるなと思いました」

石井「前に出るのが得意なタイプではなかったんですけど、以前モノボケに挑戦したことがきっかけで、少しずつ前に出られるようになった気がします。経験を重ねるごとに、自分でも変わってきたなと感じました」

豫風「ひなーずちゃんたちが自分から発言している姿を見るのが新鮮で。特にみはちゃんが、今までだったら発言していなかったような場面でも、言葉のセンス良くコメントしていて驚きました」

――先輩のお二人は特に成長を感じる収録だった？

小野田「そうですね。尊敬の気持ちが大きいです。私は10年くらいの経験の中で、逆に臆病になってしまっている部分もあるなと、この収録で気づかされました」

豫風「モノボケのとき、小野田さんがずっと『すごい』『面白い』って言っているのがよく聞こえてきて(笑)」

小野田「もう視聴者目線になるくらい、本当に面白かったです」

――普段、先輩として後輩をフォローすることはありますか？石井さんは、先輩から教わっていることは？

小野田「この数か月は、正直フォローする場面がほとんどなくて。成長が本当に早くて、最初に教えたことは2回言わなくてもできていますし、今はダンスや歌の細かい部分だけ伝えればいいくらい。もう立派なアイドルだなと思っています」

豫風「ひなーずちゃんにパフォーマンスについて伝えたときに、きちんと『分かりました』と受け取ってくれるのがすごくいいなと思います。そこからちゃんと自分のものにしているのを見ると、もっとたくさん教えてあげたくなるし、逆に教わりたいなって思います。日常生活では欠点が無くて、冷静でちゃんとしているので！！！」

小野田「コミュニケーション能力は高いし、パフォーマンス力もあるので...あとは楽屋の片づけ位ですかね(笑)」

石井「先輩方には本当にいろいろ教えていただいています。特にリハーサル期間は、ダンスや歌の細かいところまで、とても丁寧に教えてくださって。つばきファクトリーの先輩方は、本当に頼りになる存在です」

――ひなーず、リトキャメ、さにこのユニット間での関係性やライバル意識は？

石井「日本武道館公演のリハーサルで、さにこさんの練習風景を正面から見たことがあって、揃い方やパフォーマンス力が本当にすごいなと感じました。ひなーずはダンスでまだ揃いきらない部分も多いので、『すごいな』と素直に思いました」

小野田「さにこは仲が良すぎて、ライバルというよりは、どうやったら後輩にうまく伝えられるかを考える存在になってきています。今は世代の壁をあまり作らずに、つばきファクトリーをいい形で繋げていけたらいいなと試行錯誤しています」

豫風「リトキャメは、同期内で切磋琢磨しているので、同期ごとでのライバルというより、同期内でライバルですね」

――それぞれ「ここは負けない」と思う強みは？

小野田「さにこは、明るさと前向きさ、仲の良さは絶対に負けないと思います。団結力もすごくて、オフの日に自然と3人で集まっていることも多いです」

石井「ひなーずは一人ひとりが自主練の時間をすごく大切にしています。周りが頑張っているのを見て、自分ももっとやらなきゃと思うようになって、今では早めにスタジオに入って練習しています」

豫風「リトキャメは個性の相性がすごくいいなと感じています。良い意味で全員バラバラの方向性なのに、集まったときの力が大きいところが魅力です」

――「ひなーず保管計画」はエヴァンゲリオンのパロディ要素も話題でしたが、豫風さんはどう受け止めていましたか？

豫風「最初にタイトルを見たときに『これ...エヴァじゃない？』って思いました。台本を見ても、絶対エヴァンゲリオンだという要素ばかりで。スマホの裏に綾波レイのステッカーを入れてるんですけど、メンバーに聞いても『だれ？だれ？』って言われますし...この企画でエヴァに誰も触れなかったらどうしようと思って、『これは私にかかっているのでは！？私が言わなきゃ！！』と思って臨みました(笑)」

――最後に、放送を楽しみにしている視聴者の皆さんへ一言ずつお願いします

小野田「今回の収録で、改めて『行くつば』の大切さを思い出しました。ひなーずやリトキャメに負けないよう、先輩としてこれからも頑張っていきたいです。これからのつばきファクトリーも、ぜひ応援よろしくお願いします」

石井「ひなーずは加入して2年目になりますが、『もう新メンバーじゃないんだぞ』という姿をたくさんお届けできたらいいなと思っています」

豫風「『行くつば』の収録に参加して、この場所の大切さを改めて感じました。ここがあるから生まれる考えや気づきが本当にたくさんあるので、これからも『行くつば』を大事にしていきたいです」

文＝HOMINIS編集部

