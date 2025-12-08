広瀬アリス、西田敏行さんとの出会いを涙で語る「この仕事を続けられてるのも…」
俳優の広瀬アリスが、9日(21:00〜)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース 芸能人の知られていない真実 2時間スペシャル』に出演する。
広瀬アリス
昨年、58年の俳優生活に幕を下ろした西田敏行さん。番組ではその数奇な生い立ちと、ほとんど知られていない最期の1年を再現ドラマでたどる。
親交のあった笑福亭鶴瓶が「大好きな人やった」と振り返るほか、共演経験のある広瀬は「私がこの仕事を続けられてるのも西田さんのおかげ」と20代前半での貴重な出会いを涙ながらに語る。
「人生で一番つらかったこと」というトークテーマでは、広瀬が「16歳から22歳くらいまでのダイエット」を挙げ、バスケットボールをやっていたために体が大きくなかなか痩せられず、苦労した体験を振り返る。
ほかにも、ムロツヨシ、片寄涼太(GENERATIONS)、藤本美貴、小杉竜一(ブラックマヨネーズ)、鉄拳が出演する。
【編集部MEMO】
今年の『24時間テレビ』で放送されたドキュメンタリードラマ「西田敏行 役者バカの原点〜知られざる家族の絆〜」は、『ザ!世界仰天ニュース』総合演出の石田昌浩氏が演出を担当した。
(C)日テレ
