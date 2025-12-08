EVNNE、5人で活動継続発表 2人が契約終了へ「大きな寂しさを感じております」
【モデルプレス＝2025/12/08】韓国ボーイズグループ・EVNNE（イブン）が、5人で活動を継続することがわかった。2025年12月8日、所属事務所・Jellyfish Entertainmentの公式X（旧Twitter）にて発表された。
【写真】人気韓国グループ、2人が活動終了「大きな寂しさを感じております」発表全文
同事務所は「EVNNE 今後の活動計画に関するご案内」とし、「2026年より、EVNNEのケイタ、パク・ハンビン、イ・ジョンヒョン、ムン・ジョンヒョン、パク・ジフの5名は、Jellyfishと専属契約を締結することで合意し、当社は所属アーティストとしてEVNNEの活動を全面的に支援してまいります」と発表。「ユ・スンオン、チ・ユンソにつきましては、長期にわたる協議の結果、チームとしての契約を終了し、元の所属事務所へ復帰することになりました」と、2人はEVNNEとしての活動を終了し、YHエンターテインメント（旧YUE HUA）に戻ることを伝えた。
また、「2023年9月から2025年12月までEVNNEの一員として活躍し、多くの愛をいただいた2人であるだけに、当社としても大きな寂しさを感じております。しかし、長い熟考の末に決断を下した2人を尊重し、今後それぞれの場所で素晴らしい活動を続けていくことを心より応援してまいります」ともつづり、「この度の突然のご報告により、ENNVEの皆さまにご心配をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。7名で活動するEVNNEの残された期間につきましても、たくさんの愛と惜しみない応援をお願いします」とファンへ向けても感謝。最後には、「当社は今後もEVNNEの活動のために、全力で取り組んでまいります」と結んでいる。
EVNNEはグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS PLANET」に出演したケイタ（KEITA）、パク・ハンビン（PARK HANBIN）、イ・ジョンヒョン（LEE JEONGHYEON）、ユ・スンオン（YOO SEUNGEON）、チ・ユンソ（JI YUNSEO）、ムン・ジョンヒョン（MUN JUNGHYUN）、パク・ジフ（PARK JIHOO）の7人で構成され、2023年9月にデビュー。契約期間は2025年12月までとしていたが、11月に所属事務所が公式Xにて「多数のEVNNEメンバーは2026年1月からJellyfish Entertainmentで直接専属契約を締結し、EVNNEして活動を継続することで合意に至りました」と伝えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気韓国グループ、2人が活動終了「大きな寂しさを感じております」発表全文
◆EVNNE、5人で再契約 2人が契約終了
同事務所は「EVNNE 今後の活動計画に関するご案内」とし、「2026年より、EVNNEのケイタ、パク・ハンビン、イ・ジョンヒョン、ムン・ジョンヒョン、パク・ジフの5名は、Jellyfishと専属契約を締結することで合意し、当社は所属アーティストとしてEVNNEの活動を全面的に支援してまいります」と発表。「ユ・スンオン、チ・ユンソにつきましては、長期にわたる協議の結果、チームとしての契約を終了し、元の所属事務所へ復帰することになりました」と、2人はEVNNEとしての活動を終了し、YHエンターテインメント（旧YUE HUA）に戻ることを伝えた。
◆「ボイプラ」出身EVNNE、2023年にデビュー
EVNNEはグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS PLANET」に出演したケイタ（KEITA）、パク・ハンビン（PARK HANBIN）、イ・ジョンヒョン（LEE JEONGHYEON）、ユ・スンオン（YOO SEUNGEON）、チ・ユンソ（JI YUNSEO）、ムン・ジョンヒョン（MUN JUNGHYUN）、パク・ジフ（PARK JIHOO）の7人で構成され、2023年9月にデビュー。契約期間は2025年12月までとしていたが、11月に所属事務所が公式Xにて「多数のEVNNEメンバーは2026年1月からJellyfish Entertainmentで直接専属契約を締結し、EVNNEして活動を継続することで合意に至りました」と伝えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】