【ポチャッコ×ドトール】ケーキ購入で「オリジナルピック」、テイクアウト3個以上で「オリジナルコースター」をプレゼントするクリスマスキャンペーン【期間限定】

コーヒーチェーンの「ドトールコーヒー」は、株式会社サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションしたクリスマスキャンペーンを、ドトールコーヒーショップで12月20日(土)〜12月25日(木)に開催する。

期間中、ケーキを購入すると「ポチャッコ オリジナルピック」が付属するほか、テイクアウトでケーキを3個以上購入すると、ケーキ1個につき「ポチャッコ オリジナルコースター」が1枚プレゼントされる。ARフォトフレームが楽しめる二次元コード付きで、スマートフォンのカメラを使って、ポチャッコと一緒にクリスマスケーキタイムを楽しめる。

ARフォトフレーム

〈キャンペーン概要〉

◆キャンペーン期間

2025年12月20日(土)〜12月25日(木)

※数量限定のため在庫が無くなり次第終了

※クリスマス限定ホールケーキは対象外

◆「ポチャッコ オリジナルピック」

期間中、ピースケーキ購入で「ポチャッコ オリジナルピック」をプレゼント。絵柄は2種類で、デザインは選択不可。

「ポチャッコ オリジナルピック」

◆「ポチャッコ オリジナルコースター」(テイクアウト限定)

ピースケーキを3個以上テイクアウト購入で、1個につき1枚プレゼント。絵柄は3種類。デザインは選択不可。

「ポチャッコ オリジナルコースター」

〈対象ケーキ ラインアップ〉

◆ナッツ香るダブルチョコレートケーキ 550円(税込)

◆パリパリチョコキャラメルミルクレープ 520円(税込)

◆熊本県産和栗のモンブラン 530円(税込)

◆北海道産かぼちゃのタルト 440円(税込)

◆ミルクレープ 440円(税込)

◆ベイクドチーズケーキ 〜くるみ入りグラハムクッキー〜 470円(税込)

〈ポチャッコとは?〉

株式会社サンリオの人気キャラクター。名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているからポチャッコ。好奇心旺盛でおっちょこちょいでちょっぴりおせっかい。寄り道お散歩が大好きなイヌの男のコ。

【ポチャッコ×ドトール】