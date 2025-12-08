【ポチャッコ×ドトール】ケーキ購入で「オリジナルピック」、テイクアウト3個以上で「オリジナルコースター」をプレゼントするクリスマスキャンペーン【期間限定】
コーヒーチェーンの「ドトールコーヒー」は、株式会社サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションしたクリスマスキャンペーンを、ドトールコーヒーショップで12月20日(土)〜12月25日(木)に開催する。
期間中、ケーキを購入すると「ポチャッコ オリジナルピック」が付属するほか、テイクアウトでケーキを3個以上購入すると、ケーキ1個につき「ポチャッコ オリジナルコースター」が1枚プレゼントされる。ARフォトフレームが楽しめる二次元コード付きで、スマートフォンのカメラを使って、ポチャッコと一緒にクリスマスケーキタイムを楽しめる。
ARフォトフレーム〈キャンペーン概要〉
◆キャンペーン期間
2025年12月20日(土)〜12月25日(木)
※数量限定のため在庫が無くなり次第終了
※クリスマス限定ホールケーキは対象外
◆「ポチャッコ オリジナルピック」
期間中、ピースケーキ購入で「ポチャッコ オリジナルピック」をプレゼント。絵柄は2種類で、デザインは選択不可。
「ポチャッコ オリジナルピック」
◆「ポチャッコ オリジナルコースター」(テイクアウト限定)
ピースケーキを3個以上テイクアウト購入で、1個につき1枚プレゼント。絵柄は3種類。デザインは選択不可。
「ポチャッコ オリジナルコースター」〈対象ケーキ ラインアップ〉
◆ナッツ香るダブルチョコレートケーキ 550円(税込)
◆パリパリチョコキャラメルミルクレープ 520円(税込)
◆熊本県産和栗のモンブラン 530円(税込)
◆北海道産かぼちゃのタルト 440円(税込)
◆ミルクレープ 440円(税込)
◆ベイクドチーズケーキ 〜くるみ入りグラハムクッキー〜 470円(税込)〈ポチャッコとは?〉
株式会社サンリオの人気キャラクター。名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているからポチャッコ。好奇心旺盛でおっちょこちょいでちょっぴりおせっかい。寄り道お散歩が大好きなイヌの男のコ。
【ポチャッコ×ドトール】