LE SSERAFIMチェウォン、美肩全開オフショルワンピ姿公開「女神様にしか見えない」「可愛いが渋滞してる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/08】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が12月8日、自身のInstagramを更新。オフショルダーワンピース姿を公開した。
【写真】25歳KPOP美女「女神様にしか見えない」美肩全開の眼福ショット
チェウォンは、ずらりと並んだメイク道具が映る鏡の前で、椅子に座った上半身の写真を投稿。アップにしたヘアスタイルに、リボンが付いた黒のオフショルダーワンピースを着用した美しい肩が輝くファッションを披露した。
この投稿に、ファンからは「女神様にしか見えない」「透明感すごい」「可愛いが渋滞してる」「眼福」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳KPOP美女「女神様にしか見えない」美肩全開の眼福ショット
◆チェウォン、美肩際立つオフショルワンピ姿披露
チェウォンは、ずらりと並んだメイク道具が映る鏡の前で、椅子に座った上半身の写真を投稿。アップにしたヘアスタイルに、リボンが付いた黒のオフショルダーワンピースを着用した美しい肩が輝くファッションを披露した。
◆チェウォンの投稿に「女神様にしか見えない」と反響
この投稿に、ファンからは「女神様にしか見えない」「透明感すごい」「可愛いが渋滞してる」「眼福」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】