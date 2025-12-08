キム・チェウォン（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/08】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が12月8日、自身のInstagramを更新。オフショルダーワンピース姿を公開した。

【写真】25歳KPOP美女「女神様にしか見えない」美肩全開の眼福ショット

◆チェウォン、美肩際立つオフショルワンピ姿披露


チェウォンは、ずらりと並んだメイク道具が映る鏡の前で、椅子に座った上半身の写真を投稿。アップにしたヘアスタイルに、リボンが付いた黒のオフショルダーワンピースを着用した美しい肩が輝くファッションを披露した。

◆チェウォンの投稿に「女神様にしか見えない」と反響


この投稿に、ファンからは「女神様にしか見えない」「透明感すごい」「可愛いが渋滞してる」「眼福」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

