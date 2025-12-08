早見優、網タイツで美脚スラリ「大人の色気溢れてる」「完璧なスタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/12/08】タレントの川崎麻世（※「崎」は正式には「たつさき」）が12月7日、自身のInstagramを更新。歌手の早見優とタレントの松本伊代との3ショットを公開し、早見の網タイツ姿が話題を呼んでいる。
【写真】59歳元アイドル「大人の色気溢れてる」網タイツ姿
川崎は「アイドル時代の仲間の早見優ちゃんと松本伊代ちゃんのライブに妻と行って来ました」と報告。「同じアイドル仲間の渡辺めぐみちゃんと3人はアラ還だけどとにかく若い」とつづり、早見と松本との写真を投稿した。早見は、黒のミニ丈のワンピースに網タイツを合わせた、スラリとした美しい脚が際立つコーディネート姿を披露していた。
早見の網タイツ姿に「美人オーラ全開」「相変わらずお美しい」「大人の色気溢れてる」「完璧なスタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
