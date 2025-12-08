【最大300円引き】7日間限定のクリスマスチキンセール開催、ななチキ･炭火焼きローストチキンレッグ･スペシャルななチキ(骨付き)がお得に購入できる【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブンは、クリスマスシーズンに向けて、対象のチキンがお得な価格で購入できる「2025年クリスマスチキンセール」を、12月19日から12月25日の7日間、全国の店舗で実施する。

複数種類のチキンをセットにしたクリスマスチキンセット(全5種)は最大300円引きとなり、対象のチキンを2個買うと50円引きになるセールも実施する。

〈最大300円引きのクリスマスチキンセット〉

最大300円引きのクリスマスチキンセットは、AからEまで計5種をラインアップ。それぞれ、11種のスパイスを使用した定番の「ななチキ」、炭火で香ばしく焼き上げた「炭火焼きローストチキンレッグ」、サクッと軽い衣が特徴の「スペシャルななチキ(骨付き)」の組み合わせが異なる。

なお、「クリスマスチキンセット」は、受取日の2日前まで、店頭で予約を受け付ける。予約時に指定した受取日時(12月19日〜12月25日の間)に来店し、店頭で支払った後、商品が受け取れる。

クリスマスチキンセット

◆Aセット

【価格】

2,424円(税込2,617.92円)

単品合計2,724円(税込2,941.92円)のため、300円お得。

【内容】

･スペシャルななチキ(骨付き)×3個

･炭火焼きローストチキンレッグ×3個

Aセット(スペシャルななチキ(骨付き)･炭火焼きローストチキンレッグ 各3個)

◆Bセット

【価格】

2,087円(税込2,253.96円)

単品合計2,337円(税込2,523.96円)のため、250円お得。

【内容】

･ななチキ3個

･炭火焼きローストチキンレッグ3個

Bセット(ななチキ･炭火焼きローストチキンレッグ 各3個)

◆Cセット

【価格】

1,475円(税込1,593円)

単品合計1,725円(税込1,863円)のため、250円お得。

【内容】

･ななチキ3個

･スペシャルななチキ(骨付き)3個

Cセット(ななチキ3個･スペシャルななチキ(骨付き) 各3個)

◆Dセット

【価格】

1,408円(税込1,520.64円)

単品合計1,558円(税込1,682.64円)のため、150円お得。

【内容】

･ななチキ2個

･炭火焼きローストチキンレッグ2個

Dセット(ななチキ･炭火焼きローストチキンレッグ 各2個)

◆Eセット

【価格】

1,000円(税込1,080円)

単品合計1,150円(税込1,242円)のため、150円お得。

【内容】

･ななチキ2個

･スペシャルななチキ(骨付き)2個

Eセット(ななチキ･スペシャルななチキ(骨付き) 各2個)

〈対象のチキン2個購入で50円引きになるセールも〉

また、12月19日から12月25日の7日間、対象のチキンを一度に2個(組み合わせ自由)買うと50円引きになるセールを実施する。

※セブン‐イレブン標準価格(税抜)からの値引き。

セブン‐イレブン「チキンセール」開催

【対象商品】

◆炭火焼きローストチキンレッグ

価格:556円(税込600.48円)

骨付き鶏もも肉を使用したローストチキン。炭火で香ばしくふっくら焼き上げ、特製の醤油だれで仕上げた。

炭火焼きローストチキンレッグ

◆スペシャルななチキ(骨付き)

価格:352円(税込380.16円)

ジューシーな骨付きもも肉をサクッと軽い衣で仕上げた。11種のスパイスで味付けした骨付きならではの旨味が楽しめる。

スペシャルななチキ(骨付き)

◆揚げ鶏

価格:223円(税込240.84円)

パリッとした衣の食感とジューシーな肉が味わえるフライドチキン。味付けはシンプルな塩味の和風仕立て。

揚げ鶏

◆ななチキ

価格:223円(税込240.84円)

弾力のあるドラム(下もも)部位を使用し、11種のスパイスで味付けした。外は軽い食感、中はじゅわっと、香ばしい風味が楽しめる。

ななチキ

◆ザクチキ(魅惑のうま辛)

価格:223円(税込240.84円)

ザクザク食感の衣とジューシーな肉を、うま辛い味付けに仕上げた。

ザクチキ(魅惑のうま辛)