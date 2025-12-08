本日（8日）入隊のNCT・ドヨン＆ジョンウ、“丸坊主”姿を公開！見送りメンバーとの友情SHOTに反響「大好き」【PHOTO】

NCTのジョンウとドヨンが本日（12月8日）に入隊し、坊主姿やNCTメンバーたちが見送りに訪れた様子が公開され、話題を集めている。

【写真】NCTメンバー、“丸坊主”SHOT

NCTの公式X（旧Twitter）には、本日14時21分に「忠誠！」というコメントとともに写真が投稿された。

公開された写真には、入隊を控えたドヨンとジョンウの坊主姿が写っている。また、見送りに駆けつけたメンバーの姿も確認でき、ドヨンの元にはジャニーとヘチャン、ジョンウの元にはマーク、チョンロ、そして兵役中のテヨンが訪れ、強い絆を感じさせた。

特に、ドヨンとジョンウが別々の場所で撮られた写真でありながらも、頭の上でハートマークを作る可愛らしい姿がファンを微笑ませた。

この投稿を見たファンからは、「坊主でもかっこいい」「元気で行ってきてね」「大好き」「メンバー愛が素敵」といった反応が寄せられている。

（写真＝NCT公式X）3枚目左からジャニ―、ヘチャン、ドヨン、ジョンウ、テヨン、チョンロ、マーク

なお、ドヨンとジョンウは基礎軍事訓練を経て、ドヨンは陸軍の現役兵として、ジョンウは陸軍軍楽隊として服務する予定だ。

◇ドヨン プロフィール

1996年2月1日生まれ。本名キム・ドンヨン。2016年4月にNCT U、同年7月にNCT 127としてデビューした。グループではメインボーカルを務め、OST歌唱やミュージカル俳優としても活躍。2024年4月に1stソロアルバム『YOUTH』をリリースし、ソロデビューを果たした。実兄は俳優のコンミョン。

◇ジョンウ プロフィール

1998年2月19日生まれ。本名はキム・ジョンウ。小学生の時、音楽番組を見てダンスに興味を持ち、中学生の時に映画『ステップ・アップ』を見てダンス教室へ通う。2018年2月、NCT Uの『BOSS』でデビューし、9月にはNCT 127へ加入した。ロールモデルはBoA。NCT 127ではリードボーカルとリードダンサーを担当している。NCTのビジュアルメンバーの一人で、高い鼻と厚い唇が特徴的な爽やかな顔立ちの持ち主。