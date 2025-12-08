【880円→500円】「ラーメン」がワンコインで食べられるチャンス（オープン記念キャンペーン開催）



愛知県名古屋市、金山駅のすぐそばにラーメン酒場「熊猫商店」が、2025年12月12日(金)より、オープンする。それに伴い、今回ラーメンが「500円」で食べられるオープン記念キャンペーンを開催する（キャンペーンは2種類。もう一つは「食事券2000円分が10名に当たる」キャンペーン）。どちらのキャンペーンも、利用には「公式Instagramアカウントのフォロー」が条件だという。※文中の価格は全て税込表記

「熊猫商店」は、“飲めるラーメン屋”をテーマにしたラーメン酒場。背脂醤油ラーメンをはじめ、醤油中華そば、濃厚Wスープ仕立ての味噌・辛味噌など、飲みの合間にも、〆にも合う細麺ラーメンメニューを豊富に揃えているという。

ラーメン以外にも、黒豚の自家製餃子や肉汁唐揚げ、回鍋肉など酒場の定番料理をメインにした定食、ラーメンと組み合わせられる餃子・唐揚げ・半チャーハンなどのセットメニューも充実。ランチでも、アルコールメインでも、さまざまな使い方ができるのも魅力の一つ。

オープン記念キャンペーン開催

〈キャンペーン〉

【1】公式Instagramアカウントをフォローで、2025年12月12日(金)・13日(土)の2日間、「あっさり醤油ラーメン」もしくは「こってり背脂醤油ラーメン」を500円で食べられる。

【2】公式Instagramアカウントをフォロー＆いいねで、「食事券2,000円」が10名に当たる【応募期間：2025年11月28日(金)〜2025年12月26日(金)】

※熊猫商店のInstagram公式アカウントはこちら

〈メニュー詳細〉

・あっさり醤油ラーメン 通常価格 880円

普通の食事でも、アルコールの合間でも、〆でもOK。鶏油が、熟成醤油のまろやかな旨みをそっと引き立てるあっさりな味わいが特長。

あっさり醤油ラーメン

・味玉こってり背脂醤油ラーメン 通常価格990円

ハイボールとの相性抜群の“酒場ラーメン”。豚の甘みと醤油のキレを背脂でまとめた、濃厚なのにあと引く一杯だという。

味玉こってり背脂醤油ラーメン

【そのほか、ラーメンメニュー】

・味噌チャーシューメン 1,408円

・辛味噌チャーシューメン 1,408円

【セットメニュー】

・自家製黒豚餃子ライスセット 4個 528円

・肉汁唐揚げライスセット 3個 528円

・半チャーハンセット 385円

・炙りチャーマヨ丼セット 385円

【定食メニュー】

・餃子定食(餃子８個・ライス・スープ・ザーサイ) 935円

・肉汁唐揚げ定食(唐揚げ５個（キャベ千）・ライス・スープ・ザーサイ) 935円

・回鍋肉定食(回鍋肉・ライス・スープ・ザーサイ) 968円

【ライス系メニュー】

・チャーハン 528円

・にんにくチャーハン 638円

・炙りチャーマヨ丼 418円

【単品】

・自家製黒豚餃子 6個 528円

・肉汁唐揚げ 5個 550円

・回鍋肉 550円

【つまみ】

・枝豆 165円

・ピリ辛味玉 198円

・ネギチャーシュー 440円

・ポテトサラダ 330円

・アジフライ 275円

・春巻き 2本 220円

■店舗情報

店舗名：熊猫商店

住所：愛知県名古屋市中区金山1-18-8

電話番号：052-228-9266

営業時間：月曜〜土曜：11:00-26:00(L.O.25:30) 日祝：11:00-23:00(L.O.22:30)

定休日：無休

席数：25席