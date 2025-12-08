◆プロボクシング ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ（１２月１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国、帝拳＝が８日、東京・新宿区の帝拳ジムでＷＢＯ世界同級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝との４度目の防衛戦へ向けた公開練習を行った。シャドーボクシング、ミット打ち、サンドバッグ打ちを披露したオラスクアガは「自分にとっては全て大事な試合。どういう試合をするかということではなくて、最終的に勝つということを想定している。どんな手を使っても、どうやってでも勝つ」と勝利最優先を強調しながらも、勝敗のキーポイントについて「ＫＯで勝つ」とＫＯ防衛を予告した。

当初は同級１２位・飯村樹輝弥（２７）＝角海老宝石＝の挑戦を受ける予定だったが、飯村の負傷により挑戦者が桑原に変更となった。４日の来日後も、同興行に出場するＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２３）＝帝拳＝、桑原と対戦経験がある元ＷＢＡ世界フライ級王者・ユーリ阿久井政悟（３０）＝倉敷守安＝らと約２０ラウンドのスパーリングを行ったという。

日本は第２のホームだ。来日は「今回でもう８回か９回目」だといい、「試合ではあるんですけど、ただいま、って感じですね。帰ってきているなという気持ちでいます。もう電車では迷わないです」と愛嬌たっぷりの笑顔で話した。

米ロサンゼルスでともにハードなトレーニングを積んできた盟友の前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝については「常に２人で一緒にいるっていう感じでしたね。ランニングもトレーニングもして、なんだったらマッサージにも一緒に行って。本当一緒に行動しています」と話した。

今回４度目の防衛を果たせば、ＷＢＯ王座を５度防衛すれば贈られるリング（記念指輪）にも“王手”となる。「今の自分にとっての最優先事項はリングの獲得です」と話していたオラスクアガは「自分が達成したいことに向けての大事な一歩になってくる。それだけ高いモチベーションを持って試合に向かっている」と意気込んだ。

大橋ジム陣営からは、松本好二トレーナー、北野良トレーナー、木幡竜一トレーナーが３人体制で視察。松本トレーナーは「（大橋）会長が用事が来られないということで僕が行くことになって、学校の後輩でもある２人から『ついていきます』と言われた。心強いですよね。少しでもバックアップしようとしてくれている。チームの団結力に近い」と話した。対オラスクアガについては「良い選手なのは分かっている。言葉を信じれば倒しにくるでしょうし、もちろんそれは想定してやってきている。向こうはパンチもあるし攻撃力もある。いかに致命傷にならず食い止めて、自分のパンチを当てて戦いきるかというのがプラン」との戦略を描き、「我々は残りの日数、コンディションを崩さず、良い精神状態でリングに上げさせることが最大の仕事」と強調した。

戦績はオラスクアガが１０勝（７ＫＯ）１敗、桑原拓が１４勝（９ＫＯ）２敗。