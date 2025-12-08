「レース記者コラム 仕事・賭け事・独り言」

６日に優勝戦が行われた蒲郡のＧ３・オールレディースは今井美亜（福井）が優勝。２０１９年１２月のプレミアムＧ１・クイーンズクライマックス（徳山）以来となるＶ。６年もの間、優勝から遠ざかっていたが、これが復活への足がかりとなるか。再び大きな舞台での活躍を見たいものだ。

シリーズは今井の優勝で幕を閉じたが、フレッシュな若手の奮闘も見えた。ベテラン、中堅に混じって１３０期以降の選手も多く参戦していたが、松田真実（２４）＝愛知・１３１期・Ｂ１＝と長尾萌加（２４）＝岡山・１３３期・Ｂ１＝がデビュー初優出を果たしてシリーズを盛り上げた。

ともに１走目を１着とすると、その勢いで予選をしっかりとまとめてクリア。準優は松田が５コースから、長尾は４コースから２着に入り、うれしいベスト６入りを決めた。両者とも２連対率が５０％台の良機の後押しがあったとはいえ、そのチャンスをしっかりと生かした形となった。優勝戦は長尾が５号艇で５着、松田が６号艇で６着と見せ場を作ることはできなかったが、この優出は自信にもなっただろう。デビュー初優出を契機にこれからのステップアップに期待したい。（関西ボート担当・松下央）