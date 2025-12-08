ÌµÌÈµö±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¡¡ÇÀ¶È¤Î46ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡¸©Æâ¤Ç¡ÈÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ë¤è¤ëÂáÊá¡ÉÁê¼¡¤°¡Ô¿·³ã¡Õ
Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡ÊÌµÌÈµö±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢°¤²ìÌî»Ô¤Ë½»¤àÇÀ¶È¤ÎÃË¡Ê46¡Ë¤¬8Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï12·î1Æü¸áÁ°7»þ37Ê¬º¢¡¢À»äÆÄ®Åì¹Á¤ÎÄ®Æ»¤Ç¡¢ÌµÌÈµö¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¾ðÊó¤òÆÀ¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÈµö¤Ï¼º¸ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤ÏÌµÌÈµö±¿Å¾¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ëÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
8Æü¡¢ÌµÌÈµö¤Ç¡¢Ìµ¼Ö¸¡¡¦ÌµÊÝ¸±¤Î¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¿·³ã»Ô¹¾Æî¶è¤Ë½»¤à·úÀß¶È¤ÎÃË¡Ê24¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¤³¤È¤·8·î¡¢¹¾Æî¶èÅ·Ìî2ÃúÌÜ¤Î»ÔÆ»¤ÇÌµÌÈµö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼Ö¸¡¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Ë¤â²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤ÏÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÖÎ¾¤ÏÃÎ¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Ö¤ÏÃË¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿7Æü¤Ë¤Ï¡¢ÌµÌÈµö±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¿·³ã»Ô¹¾Æî¶è¤Ë½»¤à¼«±Ä¶È¤ÎÃË(33)¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï7Æü¸áÁ°10»þ54Ê¬º¢¤Ë¿·³ã»ÔÀ¾¶èÀÄ»³¤Ç¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡ÖÌµÌÈµö±¿Å¾¤ò¤·¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£