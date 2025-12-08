新車約188万円！ ホンダ“新”「“軽”ワゴン」公開！ 丸目ライトの「旧車デザイン」×ウッドのレトロ感内装がイイ「N-ONE CRAFT STYLE」が販売店でも話題に

北欧テイストで販売店から好評！

ホンダは2025年11月20日、軽自動車「N-ONE」の新たな特別仕様車「CRAFT STYLE」を公開しました。

北欧テイストを取り入れた専用内外装を備え、日常に温かみを添えるモデルです。今回の発表を受けて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

ホンダ“新”「“軽”ワゴン」！

【画像】超カッコいい！ これがホンダ“新”「“軽”ワゴン」です！（66枚）

N-ONEは2012年に初代が登場し、ホンダの軽自動車「Nシリーズ」の中でもレトロモダンなデザインを特徴とするモデルです。

現行は2020年発売の2代目で、丸目ヘッドライトとシンプルな造形を継承しつつ、最新の安全技術を搭載しています。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1545mm（1570mm）、乗車定員は4名。

外装は「丸目×コンパクト」のアイコン的デザイン、内装は水平基調でシンプルかつ機能的なレイアウトを採用。グレード展開は「Original」「Premium」「Premium Tourer」「RS」の4タイプです。

パワートレインは660ccガソリン（NA／ターボ）、駆動方式はFFと4WDを設定。燃費はWLTCモードで最大23.2km／Lを達成します。

先進安全装備は「Honda SENSING」を標準搭載し、衝突軽減ブレーキや誤発進抑制機能などを備えています。

今回の特別仕様車「CRAFT STYLE」は、Originalグレードをベースにしたモデル。

外装にはフロントグリルのクロームメッキやホワイトカラーのアクセントを採用し、シンプルなボディに上品な個性をプラス。さらにドアミラーやホイールキャップにも専用カラーを施すことで、軽自動車ながら洗練された印象を強めています。

内装ではウッド調トープ色のインパネガーニッシュや専用シートを備え、北欧インテリアを思わせる温かみのある雰囲気を演出。

CRAFT STYLE専用のシート表皮はファブリックと合成皮革を組み合わせ、質感と耐久性を両立しています。

ボディカラーは、「シーベッドブルー・パール」、「フィヨルドミスト・パール」、「プレミアムアイボリー・パールII」から選択可能です。

特別仕様車CRAFT STYLEの車両価格（税込）は、188万1000円から設定されています。

販売店からは同車に対し、次のような声が寄せられています。都内の販売店スタッフは「北欧テイストのデザインが新鮮で、女性やファミリー層からの反応が良いですね」と話しており、デザイン性が好評の様子。

別の店舗では「CRAFT STYLEはおしゃれな軽として好評です」との声もあり、幅広い層から支持を集めていることがうかがえます。

N-ONE CRAFT STYLEは、日常の移動を心地よく彩る一台として、今後も幅広い層に支持されていくことが期待されます。