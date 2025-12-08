¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¤Ê¤¼¤«Àä¶«¤¹¤ë¡©¾¾Ìî²È¤ÎÌÌ¡¹¡Ä¥ê¥è¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·»Ï¤á¤ë¤¬¡Ä¡Ò9ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¥È¥¤â¸©ÃÎ»ö¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡©
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï9Æü¡¢Âè11½µ¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡¢¥ª¥¸¥ç¥¦¥µ¥Þ¡£¡×¤ÎÂè52²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¾¾¹¾¤òµî¤ëÀë¸À¤ò¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ú¶âÀ¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾Ç¤ë¾¾Ìî²È¤Ï¡¢¹¾Æ£¥ê¥è(ËÌ¹áÆá)¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤ò¼Í»ß¤á¤ì¤Ð¡¢¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤â¸©ÃÎ»ö°ì²È¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤êµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¡ª¤È¾¡¼ê¤Ë¥ê¥è¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤À¤±¤ÏÁÇÄ¾¤Ë±þ±ç¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ê¥è¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ò²÷µ¤½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¾·ÂÔ¡£¥È¥¤Ï¤½¤³¤Ç¥ê¥è¤¬¹ðÇò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£¾¾Ìî²È¤ÎÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¡¢Éã¡¦»ÊÇ·²ð(²¬Éô¤¿¤«¤·)¤È¥È¥¤¬Àä¶«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£