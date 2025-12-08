àÎáÏÂ¤Î°¦¿Íá¿¿Åç¤Ê¤ª¤ßàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¥¢¥¤¥É¥ë¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼³ÎÄê¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¹×¤®¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
»ç¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Ç
¡¡àÎáÏÂ¤Î°¦¿Íá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿¿Åç¤Ê¤ª¤ß¤¬¡¢Ê·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖIDOL¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢»çÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢Â³¤ÇÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë1Ëç¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼³ÎÄê¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¹×¤®¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£