イ・ボミ、申ジエ、キム・ハヌルらが集まってメジャーチャンプの結婚を祝福！ 集まった7人の勝利数は合計でなんと「157」
イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。間もなく結婚するユ・ソヨン（韓国）をお祝いするため、仲間たちが集まってパーティーを開いたことを投稿した。
「初雪が降って、とても綺麗だった」「Happy bridal shower」と書き始めたボミ。ブライダルシャワーとは、結婚を控えた花嫁を祝福するために、女性の友達だけが集まって開くパーティーのこと。この日は申ジエ、パク・インビ、チェ・ナヨン、キム・ハヌル、イ・ジョンウン5（いずれも韓国）といつもの仲よしメンバーが集まった。続けて「もうすぐ結婚するソヨンを心から祝福します。もっと、もっと幸せになって欲しいと願っています」と記すと、このパーティーの準備や会場の飾りつけも自分たちで頑張ったことも明かしていた。投稿では白い花とハート型の風船で飾られたメインテーブルに座り幸せそうな笑みを浮かべるソヨンの写真や、お祝いに駆け付けた仲間たちの写真を何枚も公開。そして7人が並んだ記念写真では、ソヨンだけが真っ白なドレス、他の6人は黒のドレスを着用していた。7人のメンバーでは一番年下のソヨンに向けて、ボミは「末っ子のソヨン、心から結婚おめでとうございます」とあらためて祝福して投稿を締めくくった。この投稿にソヨンは「お姉さんたち、最高」と嬉しそうに感謝。またハヌルも「皆と一緒に準備して、とても嬉しかったです」とコメントしていた。また日韓のファンも「おめでとうございます」とお祝いの言葉を寄せていた。ソヨンは米国女子ツアーで6勝（メジャー2勝）、日本でも2018年にメジャー大会「日本女子オープン」で優勝を飾っている。またパーティーに参加した7人が米国、日本、韓国で挙げた勝利数を合計すると157勝になることも、ハッシュタグを添えて記していた。
