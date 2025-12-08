¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Ü¥ó¥º¡¢¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï»ö¼Â¾å¾ÃÌÇ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Îà±þ±ç±éÀâá¤âÄÌ¤¸¤ºÍîÁª
¡¡ÊÆ¹ñÌîµåÅÂÆ²¤Ï£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Ç¶¯ÂÇ¤ÎÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¸¥§¥Õ¡¦¥±¥ó¥È»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¤Ë£±£¹£¸£°Ç¯°Ê¹ß¤Ë³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¥±¥ó¥È»á¤Ï£±£·Ç¯´Ö¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À¸³è¤ÇÄÌ»»£²£´£¶£±°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬¡¢£³£·£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£µ£±£¸ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²£°£°£°Ç¯¤Ë¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¡££±£¶¿Í¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¾ò·ï¤Î£±£¶É¼Ãæ£±£²É¼¤ò¾å²ó¤ë£±£´É¼¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÌôÊª»ÈÍÑµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÎòÂåºÇÂ¿£·£¶£²ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º»á¡Ê£¶£±¡Ë¤È¡¢ÄÌ»»£³£µ£´¾¡¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥¹»á¡Ê£¶£³¡Ë¤ÏÍîÁª¡£Î¾»á¤ÏÆÀÉ¼¤¬£µÉ¼Ì¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µ¬Äê¤Ë¤è¤ê¼¡²ó£²£°£²£¸Ç¯¤ÎÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤¿¡£
¡¡£²£°£³£±Ç¯¤ËºÆ¤Ó¸õÊä¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ï¡Ö¼¡²ó¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÇÈà¤é¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡ÖºÇ¿·¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ïº£¸å£¶Ç¯´Ö¡¢¥Ü¥ó¥º¤È¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¤¬½ü³°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃ²¤¯ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´°àú¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ£²£°£³£±Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¡Ö¥é¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤â¡Ö¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤¬ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À¤Ï´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÎ¾»á¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï»ö¼Â¾å¾ÃÌÇ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê£·£¹¡Ë¤ÏÅêÉ¼Á°Æü¤Î£¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡ÖÌîµåÅÂÆ²°Ñ°÷²ñ¤Ï£·Æü¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁª½ÐÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¯Âº·É¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢µ¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÅÂÆ²Æþ¤êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥¶¡¦¥í¥±¥Ã¥È¡Ù¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¤òÅÂÆ²¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤½¤ó¤ÊÂçÅýÎÎ¤Îà¸å²¡¤·á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌîµåÅÂÆ²¤ÎÉßµï¤Î¹â¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£