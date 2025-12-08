¥Ú¥Ã¥È¤È¿Í´Ö¤Îà¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶á¤È¤Ï¡©¡¡¾®Åç¤ß¤Ê¤ß¤¬ÎÓÈþºÌ½Ã°å»Õ¤ÈÂÐÃÌ
¡¡¥Ú¥Ã¥È»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡¡ºòÇ¯¡¢ÍÎÉþ°ìÂÎ·¿¥Ï¡¼¥Í¥¹ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ì£Ï£Õ¡¡£Ì£Ï£Õ¡Ê¥ë¥ë¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¾®Åç¤ß¤Ê¤ß¤È¡ØÄ¹À¸¤¸¤¤´¤Ï¤ó¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¤Î½Ã°å»Õ¡¦ÎÓÈþºÌ¡Ê¤Ï¤ä¤·¡¦¤ß¤µ¤¨¡Ë»á¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£¥Ú¥Ã¥È¤È¿Í´Ö¤Îà¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶á¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¾®Åç¤ß¤Ê¤ß¡Ê°Ê²¼¾®Åç¡Ë¡¡¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤¬¡Ê°¦¸¤¤Î¡Ë¥·¥å¥¯¥ë¡¢£µºÐ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÓÈþºÌ½Ã°å»Õ¡Ê°Ê²¼ÎÓÀèÀ¸¡Ë¡¡¾®Åç¤µ¤ó¡¢¥·¥å¥¯¥ë¤Á¤ã¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤¤ç¤¦¤Ï²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡¡¾®Åç¡¡¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÆ°ÊªÉÂ±¡¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤º¶á½ê¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤ÀèÀ¸¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÂ±¡¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ã¤Æ¤É¤¦È½ÃÇ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ÎÓÀèÀ¸¡¡¤¤¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¡Ê½Ã°å»Õ¤Î¡Ë¿ÍÊÁ¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£»ä¤¬ÀÎ¡¢¶ÐÌ³°å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯²óÅ¾Î¨¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¹¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤È»ô¤¤¼ç¤Ïà°ì¿´Æ±ÂÎá¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¾®Åç¡¡¤½¤ì¡¢¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥·¥å¥¯¥ë¤âÍî¤Á¹þ¤à¤Î¤Ç¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£»ä¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤â¤Û¤·¤¯¤Æ£²¤Ä¤ÎÉÂ±¡¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎÓÀèÀ¸¡¡¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¥¤¥Ì¤È¥Í¥³¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ã°å»Õ¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÈÏ°Ï¤Ïà¥Ò¥È°Ê³°¤¹¤Ù¤Æá¤ËµÚ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Çà¨ÃîÎà¤À¤Ã¤¿¤ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÊÀ¸Êª¤À¤ÈÅöÁ³¡Ø¤¦¤Á¤Ç¤Ï¿Ç»¡¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ì¤È¥Í¥³¤Ç¤â¾Ã²½´ï¤ä¸ÆµÛ´ï¤Ê¤ÉÀìÌç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê¤³¤È¤Ï¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡£¹âÅÙ¤Ê¤³¤È¤ÏÀìÌç°å¤È¤¤¤¦»È¤¤Ê¬¤±¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®Åç¡¡¤¿¤Þ¤Ë¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤¬°Û¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä
¡¡ÎÓÀèÀ¸¡¡Ìô¤Ç¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÀ¾ÍÎ°å³Ø¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÂÎ¼Á²þÁ±¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂåÂØÎÅË¡¤È¤·¤ÆÅìÍÎ°å³Ø¤ä¥É¥¤¥Ä¼«Á³ÎÅË¡¤Ê¤É¡¢°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï½Ã°å»Õ¤Î¹Í¤¨Êý¼¡Âè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¼£ÎÅÊý¿Ë¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤«¤é¤â¾®Åç¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¾®Åç¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡¡ÎÓÀèÀ¸¡¡¤´¼«¿È¤Ç¥Ï¡¼¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¡©
¡¡¾®Åç¡¡¥·¥å¥¯¥ë¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿Åö½é¡¢ÉáÄÌ¤Î¼óÎØ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤½¤¦¤Ë¥¬¡¼¥¬¡¼¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¾®·¿¸¤¤Ë¤Ï¡Öµ¤´ÉµõÃ¦¡×¤¬Â¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÓÀèÀ¸¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£³Î¤«¤Ë¡Öµ¤´ÉµõÃ¦¡×¤Ï¾®·¿¸¤¤ËÂ¿¤¤¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¯¤¤º¥·¥Ë¥¢¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥·¥å¥¯¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤µ¤´É¤¬ºÙ¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¾®Åç¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸¡ºº¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¥·¥å¥¯¥ë¤Ïº£¸å¡¢µ¤´ÉµõÃ¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¥Ï¡¼¥Í¥¹¤òÃµ¤·»Ï¤á¤Æ¡Ä¡£
¡¡ÎÓÀèÀ¸¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¥ê¥¹¥¯¤ò¸«±Û¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Í¥¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤ÁªÂò¤Ç¤¹¤è¡ª
¡¡¾®Åç¡¡»ä¼«¿È¤ÎÇº¤ß¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Ï¡¼¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î³±¤ËÇº¤à»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö£Ì£Ï£Õ¡¡£Ì£Ï£Õ¡×¤Î¥Ï¡¼¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æà¤ä¤µ¤·¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ÖáÁªÂò»è¤ò¹¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢µ¤´ÉµõÃ¦°Ê³°¤Ç¡¢¾®·¿¸¤¤ËÂ¿¤¤¼À´µ¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡¡ÎÓÀèÀ¸¡¡¥Ñ¥Æ¥é¡ÊÉ¨³¸¹üÃ¦±±¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ç¡¢¸å¤íÂ¤ÎÉ¨¤Î¤ª»®¤¬Àµ¾ï¤Ê°ÌÃÖ¤«¤é¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£°äÅÁÅª¤Ê¤â¤Î¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®Åç¡¡Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÍ§Ã£¤Î¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï¤½¤ì¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ØÀá¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆüº¢¤«¤éÂÀ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡¡ÎÓÀèÀ¸¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¾®·¿¸¤¤ÏÈîËþ¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÎ½Å¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¾®·¿¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ì¸ý¤Î¤ª¤ä¤Ä¤¬¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸å¤Ê¤ó¤«¤Ï¤ª¤ä¤Ä¤Î»î¿©¤Ç¿©¤Ù²á¤®¤ÆÂÎÄ´¤¬°¤¤¤Ê¤ó¤Æ»Ò¤âÉÂ±¡¤ËÍè¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ì¤Ï³ä¤È´Ý°û¤ß¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ËþÊ¢Ãæ¿õ¤Ë¡ÖËþÊ¢¡×¤È¤¤¤¦¿®¹æ¤¬ÆÏ¤¯Á°¤Ë¿©»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ËþÂ´¶¤òÆÀ¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Æþ¤ìÊª¤Ê¤ó¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®Åç¡¡¥·¥å¥¯¥ë¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë»Ò¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÓÀèÀ¸¡¡¤¢¤È¤Ï¥¤¥Ì¤Ë¤â¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤é°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥Õ¡¼¥ÉÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¾®Åç¡¡ÍÎÉþ°ìÂÎ·¿¥Ï¡¼¥Í¥¹¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ÎÓÀèÀ¸¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ï¥ó¥Á¥ã¥óÁÛ¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®Åç¡¡¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Î¾Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦Î©ÂÎºÛÃÇ¤Î·¿»æ¤Ç¿¦¿Í¤µ¤ó¤Ë°ìÃå¤º¤Ä»Å¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÓÀèÀ¸¡¡Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶»¤«¤é»Ù¤¨¤ëÀß·×¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ¤Ë¤âÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©
¡¡¾®Åç¡¡½©ÅßÍÑ¤ÎÎ¢ÃÏ¤Ë¤Ï¥Æ¥é¥Ø¥ë¥Ä¹ÛÀÐ¤òÊ´Ëö¤Ë¤·¤ÆÎý¤ê¤³¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤ÊÁ¡°Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²ÆÍÑ¤ÏµÕ¤Ë¥¯¡¼¥ëÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ËÉÃî¹³¶Ý¾Ã½£Õ£Ö¥«¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎÓÀèÀ¸¡¡¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¹âµ¡Ç½¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬½ë¤¤ÃÏÌÌ¤«¤é¤ÎíÕ¼ÍÇ®¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï²Æ¤âÅß¤â»ç³°Àþ¡Ê£Õ£Ö¡Ë¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈïÌÓ¤¬Ã»¤¤¸¤¼ï¤À¤È´¥ÁçÈ©¤äÇòÆâ¾ã¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®Åç¡¡¿Í´Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤â¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÎÓÀèÀ¸¡¡¤½¤¦¡£¥¤¥Ì¤Ë¤ÏÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ÉÈéÉæ¤ÎÇö¤µ¤Ç¤¤¤¦¤È¼Â¤Ï¥Ò¥È¤Î¿·À¸»ù¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®Åç¡¡¡Ö£Ì£Ï£Õ¡¡£Ì£Ï£Õ¡×¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤µ¤ÊÌ¿¤Ë¡¢³Î¤«¤Ê¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¡£¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¤·¤¿¥Ï¡¼¥Í¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£