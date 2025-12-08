【ビックカメラ：Nintendo Switch 2＋プロコントローラー＋カメラセット】 12月8日 販売中

ビックカメラにて、「Nintendo Switch 2」本体とSwitch2用プロコントローラーとカメラのセット商品が販売している。

今回12月8日16時ごろの時点で、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」と「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」、「Nintendo Switch 2 カメラ」、「画面保護ガラスフィルム」の4点セットが販売していることが確認できた。

また本製品以外にも、昨日販売されていた「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） マリオカート ワールド セット」と「桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編＋西日本編」、保護フィルムのセット商品も販売再開していることが確認できた。

なお購入する際には、ログインすることでカートに入れるボタンが表示されるほか、発送は12月13日以降となっている。

□ビックカメラ「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） + Nintendo Switch 2 Proコントローラー + Nintendo Switch 2 カメラ + 画面保護ガラスフィルム セット」販売ページ

□ビックカメラ「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） マリオカート ワールド セット + 桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～セット」販売ページ

12月8日16時ごろの販売状況

(C)Nintendo