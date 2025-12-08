NCT 127ドヨン＆ジョンウ、坊主姿公開 きょう揃って入隊へ
【モデルプレス＝2025/12/08】グローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティー イチニナナ）が12月8日、グループの公式X（旧Twitter）を更新。ドヨン（DOYOUNG）とジョンウ（JUNGWOO）の坊主姿を公開した。
【写真】NCTメンバー「かっこよすぎ」と話題の坊主姿
同日、入隊することが明らかとなっているドヨンとジョンウ。投稿では、ドヨンの隣に、ジャニー（JOHNNY）とヘチャン（HAECHAN）、ジョンウの横にはテヨン（TAEYONG）、マーク（MARK）、チョンロ（CHENLE）が写る様子を披露した。入隊する2人が坊主姿でポーズを決めており、2つの写真を合成するとハートマークとなる可愛らしいオフショットとなっていた。
この投稿にファンからは「素敵な写真」「応援してます」「ハートになる写真可愛い」「坊主姿もかっこよすぎ」と反響が寄せられている。
10月30日、所属事務所はドヨンは陸軍現役、ジョンウは陸軍軍楽隊として入隊することを発表。入所当日について「安全のためにファンの皆様の現場訪問はご遠慮ください」と呼びかけている。現在NCT 127は、テヨンとジェヒョン（JAEHYUN）が入隊している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
