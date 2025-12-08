松本伊代、ミニスカAKB48衣装を堂々着こなし「スタイル抜群」「一生現役アイドルですごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/08】タレントの松本伊代が12月8日、自身のInstagramを更新。AKB48の衣装を着用した姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】60歳元アイドル「スタイル抜群」と話題のミニスカAKB48衣装姿
松本は「AKBの武道館LIVEでみなさんと一緒に歌わせて頂きました」「AKBの衣装も着させて頂き、楽しいひとときでした」とつづり、7日に東京・日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜PARTYが始まるよ ツアーファイナルPart2」に出演したことを報告。9月15日に放送された日本テレビ系の特別番組「秋元康×AI秋元康【新曲プロデュース対決】禁断バトル人間とAIどっちの曲が人気」から生まれた楽曲「セシル」をライブで披露したことも明かし、美しい脚のラインが際立つ鮮やかなチェック柄のミニスカート衣装にブーツを合わせた姿で、明るい笑顔を見せている。
この投稿には「可愛すぎる」「ミニスカ似合う」「スタイル抜群」「まさかのAKB衣装で驚いた」「一生現役アイドルですごい」「想像以上に華やか」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】60歳元アイドル「スタイル抜群」と話題のミニスカAKB48衣装姿
◆松本伊代、AKB48のミニスカ衣装姿披露
松本は「AKBの武道館LIVEでみなさんと一緒に歌わせて頂きました」「AKBの衣装も着させて頂き、楽しいひとときでした」とつづり、7日に東京・日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜PARTYが始まるよ ツアーファイナルPart2」に出演したことを報告。9月15日に放送された日本テレビ系の特別番組「秋元康×AI秋元康【新曲プロデュース対決】禁断バトル人間とAIどっちの曲が人気」から生まれた楽曲「セシル」をライブで披露したことも明かし、美しい脚のラインが際立つ鮮やかなチェック柄のミニスカート衣装にブーツを合わせた姿で、明るい笑顔を見せている。
◆松本伊代の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「ミニスカ似合う」「スタイル抜群」「まさかのAKB衣装で驚いた」「一生現役アイドルですごい」「想像以上に華やか」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】