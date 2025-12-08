井川遥、手作り中華料理4品披露「プロ級」「器のセンスも抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/12/08】女優の井川遥が12月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳2児のママ女優「器のセンスも抜群」本格的中華4品並んだ食卓
井川は「時短メニューが続いていたから今日は中華に」「どうしたのって言われた」と記し、手作り料理4品が並んだ食卓の写真を投稿。チャーハンや麻婆豆腐などの本格的な中華料理を披露し、「私はお昼からシュワシュワしとります」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「ボリューム満点」「食欲が刺激される」「全部美味しそう」「プロ級」「器のセンスも抜群」などの声が上がっている。
井川は、2006年11月に14歳上のファッションデザイナー・松本与氏と結婚。2009年6月に第1子、2012年7月に第2子を出産した。（modelpress編集部）
