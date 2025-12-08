近藤千尋、美脚際立つミニワンピ姿披露「小顔すぎる」「思わず二度見」と話題
【モデルプレス＝2025/12/08】モデルの近藤千尋が12月8日、自身のInstagramを更新。フジテレビ系バラエティー番組「けるとめる」（毎週月曜23時〜23時30分）収録時のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】35歳3児の母モデル「小顔すぎる」美脚スラリミニワンピ姿
近藤は「ヘアメイクさんのして下さるヘアアレンジは毎日尊敬です」とつづり、番組出演時のオフショットを投稿。オレンジ系ツイードのワンピースにロングブーツを合わせた装いで、すらりとした美しい脚のラインが際立つ姿を披露している。
この投稿には「美脚」「ワンピースがよく似合う」「スタイル抜群」「小顔すぎる」「上品で素敵」「脚のラインが綺麗」「思わず二度見した」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
