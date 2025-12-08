米ロサンゼルスなどで日本食レストランを経営する世界的シェフ、松久信幸さん（76）が2025年12月5日、インスタグラムを更新。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手や、サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手らとの笑顔ショットを披露した。

ワールドシリーズMVPを祝福

松久さんは、「MLB World Series 2025 #mvp」とメッセージを添えて、ワールドシリーズMVPに輝いた山本投手を祝福。山本投手と松久さんの2ショットや、山本投手、ダルビッシュ投手、通訳のウィル・アイアトンさんらを交えた集合写真を公開した。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目は、山本投手は黒いTシャツに、ネックレスをあわせたシンプルなコーデ。「CONGRATULATIONS ON MVP」と書かれたスイーツのプレートを手に、松久さんと笑顔。4枚目の集合写真では、キャップをかぶり、カーキ色のシャツをあわせたコーデのダルビッシュ投手らと笑顔を見せている。

この投稿には、「胸熱です」「みんないい笑顔ですね」「ダルさんもいる！」「めちゃくちゃいい写真ですね」といったコメントが寄せられていた。