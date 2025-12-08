ドル円１５５．２０近辺、ユーロドル１．１６６５近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は155.20近辺、ユーロドルは1.1665近辺での推移。ドル円は東京午前に155.38から154.90付近まで下落し、ここまでのレンジを形成した。午後にかけては買戻しが膨らみ155.30近くまで買い戻されている。



ユーロドルは東京早朝の1.1637付近を安値にじり高の動きとなった。ロンドン早朝にシュナーベルＥＣＢ専務理事の、「次の動きが利上げという見方に違和感はない」との発言報道を受けて1.1655付近から1.1672付近まで高値を伸ばした。足元では1.1660台に落ち着いている。



ドル相場は総じて、先週末比でドル安方向の水準で推移している。米１０年債利回りは４．１２％台から４．１４％台へと上昇。米株先物・時間外取引は主要３指数いずれもプラス圏で取引されている。



USD/JPY 155.20 EUR/USD 1.1663

