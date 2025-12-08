オリックスは、本田仁海投手と育成選手として再契約を結んだことを発表した。プロ８年目の今季は１軍登板がなく、ウエスタン・リーグでは１３試合で１勝、防御率６・９２。９月に右肘クリーニング手術、右肘尺骨神経剥離術を受け、１０月には来季の支配下契約を結ばないことを通告されていた。背番号は４６から１２３に変更となる。

本田仁は大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、６００万円減の２０００万円でサイン。「今年は一回も１軍で投げられなかったし、その前にファームでも全然投げることができなかった。なによりけがをした一年」と唇をかんだ。リハビリの現状については「経過としては結構、状態がいい」と、すでにキャッチボールの距離は３５メートルほどに伸びていることを明かした。

通算９６試合で６勝６敗２セーブ３０ホールド、防御率４・６６。救援右腕として、２２年には自己最多の４２試合で１４ホールドを記録し、リーグ連覇に貢献した。来季は勝負の一年。「リリーフ陣も僕より（年齢が）下の選手も活躍しているし、同世代も活躍している。そこにはやっぱり負けずにしていきたい」と意気込んだ。