お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が8日、TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（月〜木曜前11・00）に出演。映画やドラマが見放題のサブスクリプションに加入したことで「いつでも見れるっていう慢心が、リモコンのストップボタンを押しちゃう」と明かした。

「サブスクにほぼほぼ全部入ってると言っても過言ではない」というほど映画鑑賞が趣味の大吉だが、「でも、どうでしょう。見てます？忙しくなったとかライフスタイルが変わったとかを差っ引いても、90年代のほうが家で映画見てた」とコメント。

その理由について「なぜならビデオ屋でちゃんとお金払って、5本1000円とかで借りて。（返却）期限もあったから見てた」と説明。

「でも、サブスクで何でも見ていいってなった途端、全然見れてなくて。いつでも見れるっていう慢心が、リモコンのストップボタンを押しちゃう」と言い、「映画始まって5分ぐらいで、なんか違うかもと思ったらすぐにやめて、違うのを見出して。本当に失礼なことしてる。ちょいかじり映画100本以上あると思う」とのこと。その上で「みなさんもない？」と問いかけていた。