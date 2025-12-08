延長18回の歴史的死闘となったブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦でドジャース・大谷翔平投手（31）が放った本塁打ボールがオークションに出品されることとなった。7日（日本時間8日）、アメリカに拠点を置く大手スポーツ・コレクション専門のオークション会社「SCPオークション」が発表した。

大谷は1勝1敗で迎えたWS第3戦で、4―5の7回の第4打席でこの日、2本目の一発となる同点ソロを放ち、試合を振り出しに戻した。二塁打、本塁打、二塁打、本塁打と第4打席までいずれも長打を放っていたことから、ブルージェイズ側は5―5で迎えた9回裏の第5打席から第8打席までは4打席連続で申告敬遠。17回の第9打席もストレートの四球で勝負を避け、9打席連続出塁と前人未踏の記録を打ち立てた。

この試合は延長18回、6時間39分の激闘の末、ドジャースがサヨナラ勝利し“歴史的死闘”として球史に刻まれる一戦となった。

今回出品されたのは大谷が7回に放った同点アーチの本塁打ボール。延長18回、9打席連続出塁と伝説に残るきっかけをつくった一発で、さらに第4戦以降はノーアーチだったため、このアーチが2025年の大谷の“最後の本塁打”となった。

また、WS第7戦で9回に起死回生の同点アーチを放ち、ドジャースの延長戦の末の勝利を呼び込み、ワールドシリーズ連覇に貢献したロハスのユニフォーム、スパイク、グローブ、アームスリーブ、リストバンド、ロッカールームのタグも出品される。こちらはロハス本人から提供されたもので、直筆サインが施されているという。

オークションは現地時間10日から18日まで行われる。

ちなみに、今年のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で大谷が放った場外弾の本塁打ボールもこの会社から出品され、先月7万ドル（約4229万円）の高値で落札された。

この試合で大谷は打撃で3本塁打の活躍に加え、投げては6回0/3を2安打無失点、10奪三振の快投を見せ、ドジャースをワールドシリーズへ導き「史上最高の個人パフォーマンス」と称された。