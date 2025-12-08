高梨ひよりは、ヘアゴムや巾着を娘のために手作りしていました。ある日、ヘアゴムを見たママ友の坂井さんから「私の娘にも作ってほしい」と頼まれ、引き受けたのですが…■よその子の分までなぜ自分が？娘のお気に入りのヘアゴムは、ひよりの手作り。喜ぶ娘の顔が見たくて、色違いのヘアゴムをいくつも作っていました。保育園に娘を送り届けたある日、ひよりはクラスのママ、坂井さんに声をかけられました。

「結芽ちゃん、可愛い〜！ もしかして、手作り？」そのときは軽く受け流したひよりでしたが、数日後、坂井さんが真剣な顔で頼んできたのです。「前に言ってたヘアゴム、お願いしてもいい？ 市販のだとピンとこなくて」といって、材料を渡されました。誰かに依頼されたことを誇らしく感じたひよりでしたが、数日後…再び坂井さんが頼んできたのです。別の子のママにもほしいといわれたとのこと。「急がなくていいから」と言われ、ひよりは少しほっとしつつ、また夜なべコースか…と不安に。翌日、結芽の巾着を見た坂井さんが「ひよりさん、その巾着もしかして……」とまた声をかけてきたと思ったら…「こんな素敵なもの作れるの、ほんとすごいわ！ じゃあ、よろしくね！」と、坂井さんは去っていってしまいました。頼られるのは嬉しい反面、どうして自分が…？ という違和感が、ひよりの中に残りました。■まるで便利屋みたい…その後、「この前の巾着見せたら、◯◯ちゃんママが『うちの子も欲しい〜！』って言ってて」とまた坂井さんに言われ、布の束と、いくつかのリボンが入った紙袋を渡されたひより。なぜ自分の許可なく作る話になっているのか…疑問に思いました。自宅に戻ったひよりは、娘から一緒にパズルをしようと言われますが、縫物があるから待っててね、と返しました。登園の帰り道、坂井さんのまわりに何人かのママが集まっています。作ったのは私なのに…まるで便利屋のような自分が情けなくなったひよりは、逃げるように立ち去りました。夕食時。胸がしめつけられます。そして、久しぶりに結芽と一緒に手作りしたひよりは、やはり娘のために作りたい、という感情が改めて沸いてきました。坂井さんにまた頼まれたら…ひよりはどうするつもりでしょうか⁉こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年10月7日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の体験談も続々まずは、ひよりに手作りを何度も頼んでくる坂井さんに対するコメントです。

・凄いよな。「うちの子にも作ってほしい」って言葉、なかなか出ないだろ。厚かましすぎる。恥という概念がさっぱりない人なのだろうか。



・仲介した人ばかりでなく、作った本人を誉めろよ。てか、この人が作ってくれたの！ くらい言えよ。主人公も断れよ。そのうち、こういう奴はそのうち誉められる私って「私が作ったの！ なんならあなたの分も作るわよ」って、影武者にされるぞ。



・自分で我が子の物を作る努力を先ずしない自分たちを恥じろ。努力も試みず、最初から人を当てにするとは…。

一方、坂井さんのお願いを断れないひよりにも、辛辣なコメントがずらり。

・作ってって頼まれてる？ 断れないなら、それも自業自得だよ。優しさでもなんでもない。



・心で思ったこと声に出さないと。



・断れば良い、作らなきゃ良い、それだけのこと。私は美容師だから、保育園の頃は数人のママ友に頼まれたけど速攻で断ったよ。キリがない。



・この手の主人公は頭悪過ぎてイライラする。なぜ断らない? なぜ私の了承なしに請け負うのかと言わないのか? 布用意してくれたって、当たり前でしょ。でも、あなたがお願いされたんだから、あなたがどうにかしたら? で終了でしょう。



・断ればいいだけなのにウジウジしてる母親にイラつく。



・いるよね、こういう人。なんで断れないのか不思議なんだけど。そんなに嫌われたくないのか、嫌なのに言えないのか知らんけど、こういう図々しい輩には、ちょっとキツめな言い方で断らないと通じないよ。断らない限り永遠にいいように使われて、更に要求がどんどんエスカレートして、搾取され続けるだけ。



・何も反論しないのは、承諾と思われても仕方ありませんよ。悲劇のヒロインは、母親じゃありません



・自分で決めると良いですよ。人に作ってあげるのが楽しいっていうのなら受ければ良いし、苦痛になるなら断れば良い。この人との関係がそんなことで壊れるのであれば価値のない関係ってことです。

坂井さんから「手間賃を取ればいい」という声も見られました。

・他の人も言ってるけど手間賃取るとかしていいよ。身銭切らなきゃいけないってわかったらこの手の人は勝手に距離置くさ。



・断れないなら手間賃を請求すればいい。こんなママなら疎遠になってもいいでしょうし。



・「いいわよ〜♪ 有料ね♪」で良いと思う。

読者の体験談も紹介します。

・私も昔取った杵柄で、元友人からポスター(模造紙2枚分の大きさのを2枚)を頼まれて描きました。「当番で自分が描かないといけないんだけど、自分じゃ上手く描けなくて」って困っていた。最初は「お金払うから描いて」と言っていたけど、頼まれるときにお菓子(菓子折りではない)とフードコートでランチをご馳走になったので、お金はいらないよと言ったら、それっきりでした。そのポスターを使って「イベントが上手く行ったよ」くらいの報告が有ったら嬉しかったのに…友人だと思ったから引き受けたのに、大きい紙に描くの大変なんだよ！ 凄く時間掛かるんだよ！ 褒めてくれよ！ 「お陰様で、ありがとうございました」くらい言えよ！ それでこっちは気が済むんだからさ！ 人の労力軽く見過ぎの人いるよね。



・前に住んでいた家の隣の人がそういう人だった。私が一大決心して子どもにスカートを縫ったら、「わりと上手じゃない！ 私のマタニティ服、普通のサイズに仕立て直してよ」と言われた。裏地のついたウールのものなんか、初心者の私には無理だよ！ また、別の日には「外国の人が家に来るんだけど、主人が外国人だし、どんな病気を持っているかわからないと言って布団を貸すのを嫌がるの。だからお宅の客布団を貸してよ」と言われた。こういう人、世の中にいるんだね。



・クレクレ予備軍みたいな同級生が娘にいる。体育祭で「クラス全員お揃いのミサンガ」を作ろうって突然提案しだした子(女子)がいるらしく、普段から趣味でミサンガを作ってる子に「刺繡糸持ってる分、持ってきてもらえたらありがたいんだけど〜」と言ったらしく…もちろんタダで。みんなに可否を聞くでもなく、クラス全員分を作る、作れる人は参加してほしい、材料費は制作に参加する人たちで出す、と勝手に決めて進めようとしているらしい。そんなん誰が参加するのか、図々しいにもほどがあるし、意味不明すぎてびっくりした。



・そういえば娘が子どもの時、いたいた。縫い物上手なお母さんに、自分の子どもにもってお願いする人。何度目かの時、とうとう断わられていた。当然だと思った。自分は働いていて忙しいけど、そうでない人はヒマでいいなどと公言していたし、図々しさにそもそも嫌う人も多かったし。



・ほんと、いるいる、作ってもらえるのが、当たり前だと思っている人間。少し前まで、ミシンでいろいろ作るのにハマってて、知り合いにペットボトル入れをプレゼントしたら、先日「古くなったから、また、よろしく」って言われた。以前、プレゼントした時、お礼をいただいたわけでもなく、他のことも私がしてあげてるのに「えっ？催促？」と思い、「最近、ミシンしてないから」と断りました。楽しみにしてもらえるのは、嬉しいですが、お礼もしないのに、もらえて当たり前と思うのは、図々しいと思う。



・私も手作りよくするけどさ、幼稚園時代に双子や年子とか兄弟姉妹がたくさんいる人（皆ワンオペやワーママ）に、ひとりっ子で専業主婦の同居ママが手作りをお願いしてきて、ドン引きしたことあるよ。手作り頑張ってるママは、我が子のためだけに寸暇を惜しんで努力してるのよ。悔しかったら、親切なお姑さんにでも頭を下げて、手作りしてもらえば？ と何度も思ったよ。



・他人の手柄を横取りしていい顔するやついる。私も娘のためにハンドメイドしてるけど、余った布でいいからうちの娘にも作って！ (お金は出さないよ)って言ってくる親、けっこういるんだよ。娘ともたいして仲良くない子だったから、布ないんだよね〜って断り続けた。

現実的にもあるあるですね。今からでも遅くないので、ひよりは坂井さんのお願いをきっぱり断るべきだと思いますが…。(田辺香)