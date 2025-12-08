¹â»ÔÁíÍý¤Ë¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤È°ì½ï¡ª¡×¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤ÈÂç²»ÎÌ¥ä¥¸ °Â½»´´»öÄ¹¡Ö¤Þ¤µ¤«¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¡ÈÀÐÇË¿§¡É¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¸òÉÕ¶â¤òºî¤Ã¤¿¡©¡×¹ñ²ñ¤Ç¸·¤·¤¯ÄÉµÚ
¡¡8Æü¤Î½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤ËÂÐ¤·¡¢·ã¤·¤¤¥ä¥¸¤¬Èô¤Ö¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»ÔÁíÍý¤Ë¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤ÈÂç²»ÎÌ¥ä¥¸¢ª10ÉÃ´Ö»ß¤Þ¤é¤º¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÄÂ¾å¤²Î¨¤¬¹â¤¤¿å½à¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¾®ÎíºÙ´ë¶È¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÊª²Á¹â¤ÎÃæ¡¢ÄÂ¾å¤²¤ò¤¹¤ëÍ¾ÎÏ¤¹¤éË³¤·¤¤¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ç¶ì¤·¤à¹ñÌ±¤Ë¼ê¸ü¤¯²¹¤«¤¤»Ù±ç¤òµÞ¤°¤Ù¤¤À¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢º£Æü¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯ÊäÀµÍ½»»¤Î¿³µÄ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÃÙ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏµÄ¾ìÆâ¤«¤é¤â¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦»¿Æ±¤¹¤ëÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°Â½»´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÅÞÆâÀ¯¶É¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¡¢¹ñÌ±¤Î¶ì¤·¤ß¤òÊüÃÖ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¶Ë¤á¤Æ½Å¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¿·Æâ³Õ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÈ¯Â°ÊÍè¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÊª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐºö¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢ÂÐºö¤Î¸ú²Ì¤ò¿×Â®¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î³§ÍÍ¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¡¢º£ÈÌ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®Î©¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Æâ³Õ¤È¤·¤ÆÃúÇ«¤ÊµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿×Â®¤Ê¼¹¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ°Â½»´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÊäÀµÍ½»»¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆËÜÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤ë»ö¶È¤ËÍ½»»Á¼ÃÖ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÍ½»»¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ñ»Ý¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤¿¹àÌÜ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â¤Ï3·îËö»þÅÀ¤Ç¤â5900²¯±ß¤¬Ì¤¼¹¹Ô¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¤³¤³¤Ëº£²ó¡¢2000²¯±ß¤ò¤µ¤é¤Ë¾åÀÑ¤ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Â¤Á¥¶ÈºÆÀ¸´ð¶â¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷´ð¶â¡¢¥Ý¥¹¥È5G¾ðÊóÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈ×¶¯²½¸¦µæ³«È¯´ð¶â¤Ê¤É¡¢Ä´¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¤â41¤â¤Î´ð¶â¤ËÁí³Û¤Ê¤ó¤È2.4Ãû±ß°Ê¾å¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢µÄ¾ì¤Ë¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤ÈÉÔËþµ¤¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡°Â½»´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤¿´ð¶â¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¤»ÈÍÑ¤À¤Ã¤¿´ð¶â¤È¹ç»»¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯ÅÙËö¤Ç13Ãû±ß¤â¤Î»Ä¹â¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Ï¤¸¤ï¤ê¤¸¤ï¤ê¤È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤ËÂ¸µ¤Î10Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø1.9¡ó¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ÆÃ±½ã·×»»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤Î13Ãû±ß¤Î´ð¶â¤ò²¿¤â»È¤ï¤º¤¿¤ÀÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ç¯2400²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñºÄ¤ÎÍøÊ§¤¤Èñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤ÇÍøÊ§¤¤Èñ¤ò¤³¤ì¤À¤±Ê§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢µæ¶Ë¤ÎÍ½»»¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤¬¡Öº£²ó¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤Ç¤Ï¡¢´ð¶â»ö¶È¤Ë2.5Ãû±ß¤òÁ¼ÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡¢´ð¶â¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê°ÂÄêÅª¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë»ö¶È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Çº£²ó¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Î¼Â¸½¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤ÄÊäÀµÍ½»»¤ÎÍ×·ï¤Ç¤¢¤ë¶ÛÍ×À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÍ½»»Á¼ÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤ÈÂç²»ÎÌ¤Î¥ä¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î¾å¤Ç¡¢´ð¶â»Ä¹â¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¯ºöÅªÉ¬Í×À¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ä¹â¤òÎ¢ÉÕ¤±¤È¤·¤¿»ö¶ÈºÎÂò¤ä¸òÉÕ·èÄêÅù¤ò¹Ô¤¦¾å¤ÇÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤´»ØÅ¦¤Î´ÑÅÀ¤â´Þ¤á¡¢´ð¶â»Ä¹â¤¬Å¬Àµ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÉÔÃÇ¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢É¬Í×¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢°Â½»µÄ°÷¤ÏÉÔËþ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢°Â½»´´»öÄ¹¤Ï¸òÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£
¡Öº£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÃÏ°èÌ¤Íè¸òÉÕ¶â¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢1000²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤¬1Ç¯Á°¤Ë´ÎÆþ¤ê¤Çºî¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤ÃÏÊý·ÐºÑÀ¸³è´Ä¶ÁÏÀ¸¸òÉÕ¶â¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÃæ¿È¤ÏÆ±¤¸¤À¡£Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¤Î¸òÉÕ¶â¤ò¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¡© ¤Þ¤µ¤«¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢Ã±¤Ë¡ÈÀÐÇË¿§¡É¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¸òÉÕ¶â¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤¬¡ÖÃÏ°èÌ¤ÍèÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Î¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡¢ÃÏ°èÈ¯¤Î¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë·ÁÀ®¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¤«¤éÆüËÜ¤òÀ®Ä¹µ°Æ»¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿ÃÏ°èÌ¤Íè¸òÉÕ¶â¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë»ñ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼·×²è¤äÃÏ¾ì»º¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤¬¿¿¤ËÃÏÊý¤Î³èÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀß¤±¤ë¤â¤Î¤À¡£ÂçÃÀ¤ÊÅê»ñ¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤ÇÃå¼Â¤ÊÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤ÈµÄ¾ì¤Ë¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤È°ì½ï¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Î¥ä¥¸¤¬Èô¤ó¤À¡£
