気象台は、午後4時4分に、なだれ注意報を旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村に発表しました。

留萌地方では、風雪に注意してください。上川地方では、大雪やなだれに注意してください。上川、留萌地方では、落雷や電線等への着雪に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■旭川市

□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意





■富良野市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■鷹栖町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■東神楽町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■当麻町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■比布町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■愛別町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■上川町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■東川町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■美瑛町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■上富良野町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■中富良野町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■南富良野町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■占冠村□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意