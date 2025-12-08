【なだれ注意報】北海道・旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町などに発表（雪崩注意報） 8日16:04時点
気象台は、午後4時4分に、なだれ注意報を旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村に発表しました。
留萌地方では、風雪に注意してください。上川地方では、大雪やなだれに注意してください。上川、留萌地方では、落雷や電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■旭川市
■鷹栖町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■東神楽町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■当麻町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■比布町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■愛別町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■上川町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■東川町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■美瑛町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■上富良野町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■中富良野町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■南富良野町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■占冠村
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意