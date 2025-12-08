ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¤Î½ôÀ±Íµ²ñÄ¹¡Êº¸¡Ë¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥ë¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥é¥ó¥­¥ó¥°¾Þ¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ëÀ¸¸»»ûÎ¶·û¡á8Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è

¡¡ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¡ÊJGTO¡Ë¤Ï8Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çº£µ¨¤ÎÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼É½¾´¼°¤ò³«¤­¡¢½é¾¡Íø¤ò´Þ¤à2¾¡¤òµó¤²¤¿¶â»Ò¶îÂç¤¬ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ä¾Þ¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°¡¢¥Ñ¡¼¥­¡¼¥×Î¨¡¢¥´¥ë¥Õµ­¼Ô¾Þ¤Î4´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£

¡¡2¾¡¤Ç¾Þ¶â2°Ì¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤Ï¿·Àß¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤È³ÆÉôÌç¤Î½ç°Ì¤òÅÀ¿ô´¹»»¤·¤ÆÁí¹çÎÏ¤òÂ¬¤ë¥ª¡¼¥ë¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥é¥ó¥¯¤Î2ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¾Þ¤Ï70.047¤ÎÀæÀîÂÙ²Ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ë¤Ï¿ù±ºÍªÂÀ¤¬µ±¤¤¤¿¡£

¡¡Ê¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¤ÏÊÒ²¬¾°Ç·¡¢¥¤¡¼¥°¥ëÎ¨¤Ï½ÐÍøÍÕÂÀ°ìÏº¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÏÈæ²Å°ìµ®¤¬¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï316.30¥ä¡¼¥É¤Î²ÏËÜÎÏ¤¬4µ¨Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¡£¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼Î¨¤â½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£