¡¡ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¡ÊJGTO¡Ë¤Ï8Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çº£µ¨¤ÎÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼É½¾´¼°¤ò³«¤¡¢½é¾¡Íø¤ò´Þ¤à2¾¡¤òµó¤²¤¿¶â»Ò¶îÂç¤¬ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ä¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¥Ñ¡¼¥¡¼¥×Î¨¡¢¥´¥ë¥Õµ¼Ô¾Þ¤Î4´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡2¾¡¤Ç¾Þ¶â2°Ì¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤Ï¿·Àß¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤È³ÆÉôÌç¤Î½ç°Ì¤òÅÀ¿ô´¹»»¤·¤ÆÁí¹çÎÏ¤òÂ¬¤ë¥ª¡¼¥ë¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥é¥ó¥¯¤Î2ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¾Þ¤Ï70.047¤ÎÀæÀîÂÙ²Ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ë¤Ï¿ù±ºÍªÂÀ¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¤ÏÊÒ²¬¾°Ç·¡¢¥¤¡¼¥°¥ëÎ¨¤Ï½ÐÍøÍÕÂÀ°ìÏº¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÏÈæ²Å°ìµ®¤¬¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï316.30¥ä¡¼¥É¤Î²ÏËÜÎÏ¤¬4µ¨Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¡£¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼Î¨¤â½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£