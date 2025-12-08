¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Ù¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Î¥¨¥ë¡¦¥«¥ï¡¼¥É¤È¤Ï¡©
20À¤µª½éÆ¬¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µ®Â²¥¯¥í¡¼¥ê¡¼²È¤È¤½¤Î²°Éß¤ÇÆ¯¤¯»ÈÍÑ¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡Ù¡£À¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ç²èÂè3ÃÆ¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Ù¤¬1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êTOHO ¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹Ê¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼Âºß¤Î¿ÍÊª¡¢¥Î¥¨¥ë¡¦¥«¥ï¡¼¥É¤¬¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¤ËÍè¾ë¡ª¡¡Êª¸ì¤òÆ°¤«¤¹½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤òºÌ¤ë¡£
»þÂå¤ÎÃþ»ù¡¢¥Î¥¨¥ë¡¦¥«¥ï¡¼¥É¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¡ª
2010Ç¯9·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè2015Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó6¤Þ¤Ç¤ÎÁ´52¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë·à¾ìÈÇ¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦200¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢±Ñ¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÇÐÍ¥¡¢·àºî²È¡¢ºî¶Ê²È¡¢±é½Ð²È¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Î¥¨¥ë¡¦¥«¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¥È¥Ë¡¼¾Þ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ê¤É¤òÂ¿¿ô¼õ¾Þ¡£¥¬¡¼¥È¥ë¡¼¥É¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤ä¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡¢¥Þ¥ì¡¼¥Í¡¦¥Ç¥£¡¼¥È¥ê¥Ò¤é¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤È¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¼ÌÀ¸¤Ë¹Ô¤¯³¨ÉÁ¤Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢´û¤ËÀäÂç¤ÊÍÌ¾¿Í¤È¤·¤ÆÂ¿Âç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¾åÎ®³¬µé¤Îµ®Â²¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
Êª¸ì¤Ç¤Ï¡¢Ä¹½÷¥á¥¢¥ê¡¼¤ÎÎ¥º§¤Ë¤è¤êÃÏ¸µ¼Ò¸ò³¦¤ÎÈÕ»Á²ñ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤ò¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤«¤éÃÇ¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¼¡½÷¥¤¡¼¥Ç¥£¥¹¤¬¡ÖÈà¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢³§¤¬·çÀÊ¤òÊÖ¾å¤¹¤ë¡×¤È¸«¹þ¤ß¡¢Í§¿Í¤Î¥«¥ï¡¼¥É¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Êºö¤Ë½Ð¤ë¡£¥á¥¢¥ê¡¼¤ÎÎ¥º§¤ò´î·à¤ÈÂª¤¨¡¢¤Î¤Á¤Ë¼«¿È¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤ëµº¶Ê¡Ø»äÀ¸³è¡Ù¤Ø¤Î¥Í¥¿¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤àÈà¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏµçÃÏ¤Î¥¯¥í¡¼¥ê¡¼²È¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¼¡©
µÓËÜ¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥í¡¼¥º¤Ï¡¢¥«¥ï¡¼¥É¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èà¤Îµº¶Ê¡Ø¥Ó¥¿¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡Ù¤¬1930Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ç½é±é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¥Õ¥§¥í¡¼¥º¤¬Ë¾¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥í¡¼¥ê¡¼²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤Ê¸½ÂåÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¤½¤Î»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò´°àú¤ËºîÉÊ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿ÍÊª¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö²¿¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò»¡ÃÎ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¼«Í³¤Ê»×ÁÛ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥á¥¢¥ê¡¼¤¬µì½¬¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¾åÎ®³¬µé¼Ò²ñ¤ÇºÆ¤Ó¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤òºî¤Ã¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ó¥¿¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡Ù¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖI¡Çll See You Again¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Èà¤Î¶Ê¤¬Â¿¿ô»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹»á¤ÎÉã¤¬¡Ö¥Î¥¨¥ë¡¦¥«¥ï¡¼¥É¤ÎÆüµ¡×¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿±ï¤Ç¥«¥ï¡¼¥ÉËÜ¿Í¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¡¢¡ÖNC¡×¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ëÆþ¤ê¶ä¤Î¥Ô¥ë¥±¡¼¥¹¤¬¾®Æ»¶ñ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À©ºî¿Ø¤Î²¹¤«¤¤·É°Õ¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
²ÚÎï¤Ê¤ëÊª¸ì¤Î·ëËö¤Ï¡© ¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡©¡¡¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò±Ç²è´Û¤Ç¡ª¡¡¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
