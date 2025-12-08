ÊÆ¹ñËÉ¸¢¸ÂË¡¡¢ºÇ¿·ÈÇ¸øÉ½¡¡ÂæÏÑ¤Ø¤Î·³»ö»Ù±ç¡¢ºÇÂç10²¯ÊÆ¥É¥ë
¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥óÃæ±û¼Ò¡ËÊÆ¾å±¡¤È²¼±¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤µ¤ì¤¿2026²ñ·×Ç¯ÅÙ¡Ê25Ç¯10·î¡Á26Ç¯9·î¡Ë¤Î¹ñËÉÍ½»»¤ÎÂçÏÈ¤ò·è¤á¤ë¹ñËÉ¸¢¸ÂË¡°Æ¤¬7Æü¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö»Ù±ç¤ÎÍ½»»¤È¤·¤ÆºÇÂç10²¯ÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó1550²¯±ß¡Ë¤òÇ§¤á¡¢ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤ËÌµ¿ÍÊ¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¢À¸»º¤òÂæÏÑ¤È¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë·×²è¤Î»ÏÆ°¤ò¹ñËÉÄ¹´±¤ËÍ×ÀÁ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
Æ±Ë¡°Æ¤Ï¾å±¡¤È²¼±¡¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤¹¤Ç¤Ë²Ä·è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾±¡´Ö¤ÇÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°ìËÜ²½¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ºÆ¤ÓÎ¾±¡¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤·À®Î©¤¹¤ë¡£
Æ±Ë¡°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¼«¸ÊËÉ±ÒÎÏ°Ý»ý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÂæÏÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡× ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÍ½»»¤È¤·¤ÆºÇÂç10²¯¥É¥ë¤Îµò½Ð¤òÇ§¤á¡¢°åÎÅÀßÈ÷¤äÊäµë¡¢ÀïÆ®Éé½ý¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦Ç½ÎÏ¤Î³È½¼¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿Ìµ¿ÍÊ¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÐÌµ¿ÍÊ¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¢À¸»º¤âÂæÏÑ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¹ñËÉÄ¹´±¤Ëµá¤á¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏÊÆÂæÁÐÊý¤Î·³¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢ ÊÆ¹ñ¤Î¹ñÆâË¡¡ÖÂæÏÑ´Ø·¸Ë¡¡×¤Ë½¾¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆ¾å±¡¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿Æ±Ë¡°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ³¤·³¤¬2Ç¯¤Ë1ÅÙ¼Â»Ü¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¹ñºÝ³¤¾å·³»ö±é½¬¡¢´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¹çÆ±±é½¬¡ÊRIMPAC¡Ë¤ËÂæÏÑ¤ò¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¾·ÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¹ñËÉÄ¹´±¤Ë¡Ö¶¯¤¯¿ä¾©¤¹¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7Æü¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤Ç¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê¾áÍ¤Äç¡¿ÊÔ½¸¡§ÍÌÀé·Å¡Ë
Æ±Ë¡°Æ¤Ï¾å±¡¤È²¼±¡¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤¹¤Ç¤Ë²Ä·è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾±¡´Ö¤ÇÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°ìËÜ²½¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ºÆ¤ÓÎ¾±¡¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤·À®Î©¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿Ìµ¿ÍÊ¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÐÌµ¿ÍÊ¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¢À¸»º¤âÂæÏÑ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¹ñËÉÄ¹´±¤Ëµá¤á¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏÊÆÂæÁÐÊý¤Î·³¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢ ÊÆ¹ñ¤Î¹ñÆâË¡¡ÖÂæÏÑ´Ø·¸Ë¡¡×¤Ë½¾¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆ¾å±¡¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿Æ±Ë¡°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ³¤·³¤¬2Ç¯¤Ë1ÅÙ¼Â»Ü¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¹ñºÝ³¤¾å·³»ö±é½¬¡¢´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¹çÆ±±é½¬¡ÊRIMPAC¡Ë¤ËÂæÏÑ¤ò¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¾·ÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¹ñËÉÄ¹´±¤Ë¡Ö¶¯¤¯¿ä¾©¤¹¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7Æü¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤Ç¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê¾áÍ¤Äç¡¿ÊÔ½¸¡§ÍÌÀé·Å¡Ë