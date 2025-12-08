¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë¡¢2026Ç¯4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡ª
¶Ë°ÈóÆ»¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤È¿Í´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤Àï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡Ê¥·¡¼¥º¥ó5¡Ë¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®³«»ÏÆü¤È¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥¢¡¼¥È¤¬Prime Video¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÀïØË¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð
2025Ç¯12·î6Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿CCXP¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¥³¥ß¥³¥ó¡Ë¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Ç®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Î¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥×¥¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¡¢¥é¥º¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡¢Ê¡¸¶¤«¤ì¤ó¡¢¥È¥Þ¡¼¡¦¥«¥Ý¥ó¡¢¥³¥ë¥Ó¡¼¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥£¤é¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿3,000¿ÍÄ¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¶Ë°ÈóÆ»¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª¾Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤â¾×·âÅª¤«¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Ì¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¸å¡¢ÁÔÂç¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÎËë³«¤±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¾×·âÅª¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤¬½é¸ø³«¡ª¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¡¢ºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤È¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÎÆüÄø
¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡Ê¥·¡¼¥º¥ó5¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë½é²ó2ÏÃ°ìµóÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åËè½µ¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÇÛ¿®¡£2026Ç¯5·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÁÔÂç¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ËÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏPrime Video¤Ë¤Æ¡¢Á´À¤³¦240°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬µ¯¤³¤¹¡ÖÏ¢º¿È¿±þ¡×
¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¶Ë°ÈóÆ»¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¤¬¡¢¤½¤Îµ¤¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤ËÀ¤³¦¤ò´°Á´¤Ë»ÙÇÛ¡£Èà¤Ë¹³¤¦¿Í´Ö¤¿¤Á¡¢¥Ò¥å¡¼¥¤¡¢¥Þ¥¶¡¼¥º¥ß¥ë¥¯¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¼¤é¤Ï¡Ö¼«Í³¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í´ÖÂ¦¤ÎÌ£Êý¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥¢¥Ë¡¼¡Ê¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡Ë¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÀªÎÏ¤ËÄñ¹³¤·¤è¤¦¤È¶ìÆ®¤¹¤ë¡£°Û¾ï¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÈºÆÀ¸Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¥ß¥³¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ºÂ¦¤ÎÀïÎÏ¤ÏÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀï¶·¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ëÃË¤¬ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤òËõ»¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¡£¤³¤ÎºÇ½ª¼êÃÊ¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢À¤³¦¤È¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ò±Ê±ó¤ËÊÑ¤¨¤ëÏ¢º¿È¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£¿ÍÎà¤ÎÌ¿±¿¤òÅÒ¤±¤¿¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤è¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë³Ð¸ç¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÂçÅýÎÎ¤ò¤â¤½¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¶Ë°¥Ò¡¼¥í¡¼·³ÃÄ¤È¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Íè½Õ¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¤ÎÇÛ¿®¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2026Ç¯4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
