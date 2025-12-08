¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¿·¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥»¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¥º¡ÙËÜ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±»þÇÛ¿®·èÄê¡ª
Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥»¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¥º¡Ù¤¬¡¢ËÜ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±»þ¤Î2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë12¡§00¤è¤êHBO Max on U-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
HBO¤¬Â£¤ë¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¡ÊGOT¡Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ ¡Ä
¼·²¦¹ñ¤Ë¡¢Åß¤Ç¤Ê¤¯½ÕÍè¤¿¤ë
¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦R¡¦R¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¸¶ºî¡Ö¼·²¦¹ñ¤Îµ³»Î¡×¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¤Î¤ª¤è¤½100Ç¯Á°¡¢¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤ÎÌó100Ç¯¸å¤Î¥¦¥§¥¹¥¿¥í¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¿¡¼¥¬¥ê¥¨¥ó²È¤¬¤Þ¤ÀÅ´¤Î¶ÌºÂ¤ò¼é¤ê¡¢¡ÈºÇ¸å¤Î¥É¥é¥´¥ó¡É¤Îµ²±¤¬¿Í¡¹¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡£Àè·î¤Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¤È¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£
¼ã¤ÊüÏ²¤Îµ³»Î ¡Ê¥À¥ó¥¯¡Ë¤ÈÈà¤Ë»Å¤¨¤ë½¾¼Ô¥¨¥Ã¥°¤ÎÆó¿Í¤¬±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥í¥¹¤ò¤È¤â¤ËÎ¹¤¹¤ë»Ñ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¶¯Âç¤ÊÅ¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ÉÌ¿¤È³ëÆ£¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤¶¤ë¿®Ç°¡¢°é¤Þ¤ì¤ëÍ§¾ð¤ÈÀ®Ä¹¤òÄÖ¤ë¡£
¥¿¡¼¥¬¥ê¥¨¥ó²È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥Ë¥¹¥¿¡¼¡¢¥¿¥¤¥ì¥ë¡¢¥Ð¥é¥·¥ª¥ó¤Ê¤É¤Î½ôÌ¾²È¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¸Ø¤ê¤È·Ñ¾µ¤ò¤á¤°¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¤ë½ö»ö»í¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¡£
¤³¤ÎÅÙ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸øÆó¿Í¤Ë¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£Î¹¤òÄÌ¤·¤Æ°é¤Þ¤ì¤ë¡¢Ç¯¤Îº¹¤òÄ¶¤¨¤¿Èà¤é¤Îå«¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯Ç¯½¾»Î¥¨¥Ã¥°¤ÈÊüÏ²¤Îµ³»Î¥À¥ó¥¯¤¬´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ç¤ï¤»¤ÆÅþÃå¤·¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÇÏ¾åÁä»î¹ç¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢²¦¤ÎÀ¤·Ñ¤®¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¤¥é¡¼¡¦¥¿¡¼¥¬¥ê¥¨¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥À¥ó¥¯¤Ï¡Öµ®ÅÂ¤Îµ³»Î¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡©¡×¤È¥Ù¥¤¥é¡¼¤Ë¿Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¡Öº£¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µ¢¤êÆ»¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
»î¹ç¤Î¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤ë¥×¥é¥Þ¡¼¤Ë¡¢¡Öµ®·»¤Ïµ³»Î¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âµ³»Î¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥À¥ó¥¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÈà¤Î½¾»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·½Ð¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öµ³»Î¤Ë¤Ï½¾»Î¤¬É¬Í×¤À¡£¤¢¤ó¤¿¤ÏÆÃ¤Ë¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡×¤È¡¢À¸°Õµ¤¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¥¨¥Ã¥°¤È¤Îº£¸å¤Î´Ø·¸À¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥À¥ó¥¯¤Ï¡¢»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿µ³»Î¥µ¡¼¡¦¥¢¡¼¥é¥ó¤Î»à¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¤Î¶µ¤¨¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÉÌ¾ÍÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¿¿¤Îµ³»Î¤Ë¤Ê¤ë¡É¤³¤È¤òÀÀ¤¤¡¢¡ÖÌµÁÐ¤Îµ³»Î¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÌ¾²È¤«¤é½¾»Î¤È¤·¤ÆÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥¿¡¼¥¬¥ê¥¨¥ó²È¤«¤é¤â¡×¤È´õË¾¤òÊú¤¯¡£¤·¤«¤·Í§¿Í¤Î¥ì¥¤¥Þ¥ó¡¦¥Õ¥©¥½¥¦¥§¥¤¤«¤é¡¢¡Ö¥¿¡¼¥¬¥ê¥¨¥ó¤ÏÇÓÂ¾Åª¤ÊÏ¢Ãæ¤À¡£Ë½·¯¤µ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ù¥¤¥é¡¼¤Î±ù¥¨¥ê¥ª¥ó¡¦¥¿¡¼¥¬¥ê¥¨¥ó¤«¤é¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥À¥ó¥¯¡£¡Ö¥¨¥ê¥ª¥ó¤Ïµ®ÍÍ¤Î¼ó¤ò½êË¾¤¹¤ë¡×¤È¥Ù¥¤¥é¡¼¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¡¢¥ì¥¤¥Þ¥ó¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤¿Êý¤¬¸ÌÀ¤À¤ÈÃé¹ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢µ³»Î¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦·èÆ®ºÛÈ½¤ËÄ©¤à¡£
¿ôÌ¾¤ÎÁê¼êµ³»Î¤ËÂÐ¹³¤·¡¢¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµ³»Î¤ò¼«¤é¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥À¥ó¥¯¤Ï¡¢¡ÖÌ¾²È¤«¤é¸Ø¤ê¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡µ®¸ø¤ÎÃæ¤Ë¿¿¤Îµ³»Î¤Ï¤ª¤é¤ì¤Ì¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
·èÆ®ºÛÈ½¤Î·ëËö¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥¯¤Ïµ³»Î¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¥¨¥Ã¥°¤È¤È¤â¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Ì¿¤òÃ©¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£
¡Ø¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥»¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¥º¡Ù¥¥ã¥¹¥È
¥µ¡¼¡¦¥À¥ó¥«¥ó¡Ê¡È¥À¥ó¥¯¡É¡Ë¡§¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¯¥é¥Õ¥£¡¼¡Ê¡ØWRECK¡¿¥ì¥Ã¥¯¡Ù¡Ë
¥¨¥Ã¥°¡§¥Ç¥¯¥¹¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¡¦¥¢¥ó¥»¥ë¡Ê¡Ø¥Ï¥ó¥¬¡¼¡¦¥²¡¼¥à0¡Ù¡Ë
¥é¥¤¥ª¥Í¥ë¡¦¥Ð¥é¥·¥ª¥ó¡§¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¤¥ó¥°¥¹¡Ê¡Ø¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥á¥ó¡Ù¡Ë
¥Ù¥¤¥é¡¼¡¦¥¿¡¼¥¬¥ê¥¨¥ó¡§¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¦¥«¡¼¥ô¥§¥ë¡Ê¡Ø·º»ö¥À¥ë¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡Ù¡Ë
¥á¥¤¥«¡¼¡¦¥¿¡¼¥¬¥ê¥¨¥ó¡§¥µ¥à¡¦¥¹¥×¥ë¥ë¡Ê¡ØFARGO¡¿¥Õ¥¡¡¼¥´¡Ù¡Ë
¥¨¥ê¥ª¥ó¡¦¥¿¡¼¥¬¥ê¥¨¥ó¡§¥Õ¥£¥ó¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¡Ê¡Ø¥È¥¥¥ë¡¼¡¦¥Ç¥£¥Æ¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ù¡Ë
¥Ç¥¤¥í¥ó¡¦¥¿¡¼¥¬¥ê¥¨¥ó¡§¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥·¥å¥È¥ó¡Ê¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥ì¥Ç¥£¡¦¥¸¥§¡¼¥ó¡Ù¡Ë
¥µ¡¼¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥©¥ó¡¦¥Õ¥©¥½¥¦¥§¥¤¡§¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡Ê¡Ø¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¨¥¢¡¼¡Ù¡Ë
¥ì¥¤¥Þ¥ó¡¦¥Õ¥©¥½¥¦¥§¥¤¡§¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ê¡Ø¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¤ÎÀÚ¤êÎö¤Ëâ»ö·ï¡Á·º»ö¤¿¤Á¤Î½ª¤ï¤é¤Ì¶ìÌå¡Ù¡Ë
Æ¼²ß¤Î¼ù¡Ê¥Ú¥Ë¡¼¥Ä¥ê¡¼¡Ë¤Î¥µ¡¼¡¦¥¢¡¼¥é¥ó¡§¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö¡Ê¡Ø¥é¥¤¥¢¡¼¡¡¸òºø¤¹¤ë¾Ú¸À¡Ù¡Ë
¥¿¥ó¥»¥ë¡§¥¿¥ó¥¸¥ó¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥Æ¥¤ÊÊª¸ì¡Ù¡Ë
¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ú¥¤¥È¡§¥æ¡¼¥»¥Õ¡¦¥«¡¼¥³¥¢¡Ê¡Ø¥¹¥Æ¥¤¡¦¥¯¥í¡¼¥¹¡Ù¡Ë
¥×¥é¥Þ¡¼¡§¥È¥à¡¦¥ô¥©¡¼¥ó¡á¥í¡¼¥é¡¼¡Ê¡Ø¥»¥¤¡¦¥Ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ù¡Ë
¥µ¡¼¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¡§¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥â¥ó¥¯¥¹¡Ê¡ØKAOS¡¿¥«¥ª¥¹¡Ù¡Ë
¡Ø¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥»¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¥º¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¤ÎÊª¸ì¤è¤êÌó100Ç¯Á°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ã¤µ³»Î Ä¹¿È¤Î¥µ¡¼¡¦¥À¥ó¥«¥ó ¤òÌ¾¾è¤ëÊüÏ²¤Îµ³»Î¡Ê¥À¥ó¥¯¡Ë¤È¡¢Èà¤Ë»Å¤¨¤ë½¾»Î¥¨¥Ã¥°¤¬¥¦¥§¥¹¥¿¥í¥¹¤òÎ¹¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¥¿¡¼¥¬¥ê¥¨¥ó²È¤¬¤Þ¤ÀÅ´¤Î¶ÌºÂ¤ò¼é¤ê¡¢¡ÈºÇ¸å¤Î¥É¥é¥´¥ó¡É¤Îµ²±¤¬¿Í¡¹¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¡£½ÅÂç¤Ê»ÈÌ¿¡¢¶¯Âç¤ÊÅ¨¡¢¤½¤·¤Æ´í¸±¤ÊËÁ¸±¤¬¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤¦¤Õ¤¿¤ê¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡Ø¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥»¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¥º¡ÙÇÛ¿®¾ðÊó
HBO¤¬Â£¤ë¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê¤ëÊª¸ì¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥»¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¥º¡Ù¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¤ÏËÜ¹ñ¤ÈÆ±»þ¡¢2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë12¡§00¤è¤êHBO Max on U-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡£¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡ÙÁ´8¥·¡¼¥º¥ó¤È¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡Á2¤ÏHBO Max on U-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
