¡Ú2025Ç¯12·î8Æü¡Á12·î14Æü¡Ûº£½µ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¤òÅ°Äì¾Ò²ð¡ª

12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷Í½Äê¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£½µ¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥ê¡¼¥¬¥ë¥É¥é¥Þ¡ØSUITS¡¿¥¹¡¼¥Ä¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¾åÎ¦¡ª¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³ÊÔ¤Ê¤ÉÃíÌÜºî¤¬Â·¤Ã¤Æ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬Â£¤ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç ¡Ä
¡Ø¥Ü¥Ç¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ë¡¼¥Õ/»àÂÎ¤Î¾Ú¸À¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡Á3
12·î8Æü¡Ê·î¡Ë10¡§00ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È
Âç¥Ò¥Ã¥È¸¡»à¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬Dlife¤Ë¤Æ°ìµóÊüÁ÷¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¥ß¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢Í¥½¨¤À¤¬¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö»àÂÎ¤Ë¤·¤«¿´¤ò³«¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÉÆÈ¤Ê½÷À¸¡»à´±¡£¤«¤Ä¤Æ°ìÎ®¤ÎÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤À¤Ã¤¿¥ß¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¸¶°ø¤Ç±¦¼ê¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸¡»à´±¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤Ï¡¢±Ô¤¤´Ñ»¡ÎÏ¤È°µÅÝÅª¤Ê°å³ØÃÎ¼±¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢°äÂÎ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶Ï¤«¤Êº¯À×¤«¤éÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¯»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡Ä¡£
¡Ø¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥·¥ê¥¢: ¹³Áè¤Î³¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2
12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î³¹¤¬·ì¤Î³¤¤ËÄÀ¤à¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢·¿ÇË¤ê¤Ê·Ù´±¤¿¤Á¤¬´í¸±¤ÊÈÈºá¼Ô¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ØAccidente/¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥Æ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¥á¥¥·¥³È¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÂèÆó¾Ï¡£
1Ç¯Á°¡¢4¤Ä¤Î²ÈÂ²¤ò½±¤Ã¤¿Èá·à¡£¤½¤ÎÄË¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¯Æü¡¹¤Ï¡¢º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¿·¤¿¤ÊÈëÌ©¤È¿·¤¿¤Ê¿ÍÊª¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£ìÞºá¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÉü½²¤ò´Ó¤¯¤Î¤«¡£¿ÍÀ¸¤òÁ°¤Ø¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Îµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£
¡Ø¥«¥µ¥Ð¡Ù
12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¥È¥ë¥³È¯¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥º¡£
¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ³°ÅÁ¡¡¡Á°¦¤ÈÍßË¾¤Î¥Ï¥ì¥à¡Á¡Ù¤Î¥ª¥«¥ó¡¦¥ä¥é¥Ö¥¯¡£¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ï¸Î¶¿¤ÎÄ®¤ÇÅð¤Þ¤ì¤¿Âç¶â¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ø¥í¡¼¥ï¥ó¡¦¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó¤Î¥Ò¥Èvs¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¡Ù
12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥í¡¼¥ï¥ó¡¦¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó¤Î¥Ò¥Èvs¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ï12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ó¡¼¥ó¤³¤È¥í¡¼¥ï¥ó¡¦¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤áÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¡¼¥ï¥ó¡¦¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó¤Î¥Ò¥Èvs¥Ï¥Á¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Û¥ê¥Ç¡¼Ãæ¤Ë¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ±¼éÈÖ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¥é¥ô¥¡¡½¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ø¥Û¡¼¥à¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼È¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»þ´ü¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥³¥á¤ÎÂè3¥·¡¼¥º¥ó¡£
ºòÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î½ý¿´¤òËº¤ì¤è¤¦¤È¡¢¥è¥Ï¥ó¥Í¤Ïº£Ç¯¤³¤½Îø¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÈ´¤¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡Ä¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë?!
¡Ø¥·¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¥ã¥É¥¦¥º¡Ù
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¥¹¥Ú¥¤¥óÈ¯¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£
¥¬¥¦¥Ç¥£¤ÎÂåÉ½·úÃÛÊª¥«¥µ¡¦¥ß¥é¤Ç¿È¤ÎÌÓ¤â¤è¤À¤ÄÈÈºá¤¬È¯À¸¡£ÀµÌÌ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤éÃè¤Å¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾Æ»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¿¦Ì³Ì¿Îá°ãÈ¿¤ÇÄä¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ß¥í¡¦¥Þ¥é¡¼¥È·ÙÉô (¥¤¥µ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹) ¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¤Æ¿¦Ì³Éüµ¢¡£¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥¬¥ê¡¼¥É·ÙÉôÊä (¥Ù¥í¥Ë¥«¡¦¥¨¥Á¥§¡¼¥®) ¤È¤È¤â¤ËÈÈ¿ÍÄÉÀ×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ø£Ó£Õ£É£Ô£Ó¡¿¥¹¡¼¥Ä £Ì£Á¡Ù
12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÆÈÀêÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È
À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥ê¡¼¥¬¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¾åÎ¦¡ª
¡Ø£Ó£Õ£É£Ô£Ó¡¿¥¹¡¼¥Ä £Ì£Á¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³¹¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÎ¥¤ì¡¢LA¤Ø¤È°Ü¤ë¡£Âç¼êË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥Ã¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¤ä¶È³¦¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¡Ø¥ô¥£¥¸¥ë£²¡¡ËÅÎ¬¤Î·³»ö¥É¥í¡¼¥ó¡Ù
12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë21¡§00¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È
BBCÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÎÁÜºº¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¡£
ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤ÏÃæÅì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¶õ·³Æâ¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿µðÂç¤Ê±¢ËÅ¤ÈÆ®¤¦¤³¤È¤Ë¡£Á°ºîÆ±ÍÍ¡¢ÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ëÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¡£
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¡ØSEAL Team¡¿¥·¡¼¥ë¡¦¥Á¡¼¥à¡Ù¤Î¥¯¥ì¥¤¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼Ìò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤¬´ë²è¡¦À½ºî¡¦¼ç±é¤ò·óÇ¤¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¥á¥¤¥«¡¼¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥«¥¤¥Þ¡¼¤âÀ½ºîÁí»Ø´ø¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëËÜºî¡£
¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë¤Ï¡ØSUPERNATURAL¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥À¥ì¥Ã¥¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡ª¡¡¥¨¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Î¹Ù³°¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿Èô¹Ôµ¡¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó42¤È¥¹¥ê¡¼¥í¥Ã¥¯¤¬µß½õ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¤¬Ê±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ÃËÉ»Î¤Ç°ìÉ¤Ïµ¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥à¥Ç¥ó¡£¥Ü¡¼¥Ç¥£¤Î¡Ö¿·¤·¤¤¾å»Ê¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
