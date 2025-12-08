「モンスターだ」圧巻の長距離FK弾！ Jリーグでも活躍した39歳元ブラジル代表FWのゴラッソに脚光「来年40歳になる選手の弾道じゃないだろ」
衝撃の長距離FK弾だ。
現地12月７日に開催されたブラジル１部リーグ最終節で、アトレチコ・ミネイロはCRヴァスコ・ダ・ガマと対戦。５−０で圧勝した。
この一戦で輝きを放ったのが、かつてJリーグでも活躍した元ブラジル代表のフッキだ。39歳FWは、１点リードで迎えた32分、敵陣中央でFKのチャンスを得ると、長い助走から左足を一閃。矢のような一撃をゴール右に突き刺してみせた。
衰えを知らない男のバズーカ砲が炸裂。ブラジルメディア『Globo』の公式Xが「ゴラッソ！ フッキがフリーキックからゴールを決め、アトレチコ・ミネイロがヴァスコ相手にリードを広げた！」と綴り、ゴール動画を公開すると、この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「来年40歳になる選手の弾道じゃないだろ」
「またまた凄いFK決めてる」
「いまだ衰えないパワー」
「えぐいどうなってるん」
「モンスターだ」
「レジェンド」
自慢の左足は健在のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】39歳フッキが決めた衝撃の長距離FK弾！
