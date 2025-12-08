フッキのゴラッソが話題だ。（C）Getty Images

写真拡大

　衝撃の長距離FK弾だ。

　現地12月７日に開催されたブラジル１部リーグ最終節で、アトレチコ・ミネイロはCRヴァスコ・ダ・ガマと対戦。５−０で圧勝した。

　この一戦で輝きを放ったのが、かつてJリーグでも活躍した元ブラジル代表のフッキだ。39歳FWは、１点リードで迎えた32分、敵陣中央でFKのチャンスを得ると、長い助走から左足を一閃。矢のような一撃をゴール右に突き刺してみせた。
 
　衰えを知らない男のバズーカ砲が炸裂。ブラジルメディア『Globo』の公式Xが「ゴラッソ！ フッキがフリーキックからゴールを決め、アトレチコ・ミネイロがヴァスコ相手にリードを広げた！」と綴り、ゴール動画を公開すると、この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。

「来年40歳になる選手の弾道じゃないだろ」
「またまた凄いFK決めてる」
「いまだ衰えないパワー」
「えぐいどうなってるん」
「モンスターだ」
「レジェンド」

　自慢の左足は健在のようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】39歳フッキが決めた衝撃の長距離FK弾！

 