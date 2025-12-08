12月9日の決算発表銘柄（予定）
　■引け後発表
　　◆第3四半期決算：
　　　<9632> スバル [東Ｓ]

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<7804> Ｂ＆Ｐ [東Ｓ] 　　　(前回15:30)
　　　<9824> 泉州電 [東Ｐ] 　　　(前回14:00)
　　◆第2四半期決算：
　　　<1436> グリーンエナ [東Ｇ] (前回15:30)
　　　<2438> アスカネット [東Ｇ] (前回15:30)
　　　<3180> Ｂガレージ [東Ｐ] 　(前回15:30)
　　　<7435> ナ・デックス [東Ｓ] (前回15:40)
　　◆第3四半期決算：
　　　<2983> アールプラン [東Ｇ] (前回15:30)
　　　<3657> ポールＨＤ [東Ｐ] 　(前回17:00)
　　　<4287> ジャストプラ [東Ｓ] (前回15:30)
　　　<9636> きんえい [東Ｓ] 　　(前回15:30)
　　　<9692> シーイーシー [東Ｐ] (前回15:30)
　　合計12社

株探ニュース