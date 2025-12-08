明日の決算発表予定 泉州電、シーイーシーなど12社 (12月8日)
12月9日の決算発表銘柄（予定）
■引け後発表
◆第3四半期決算：
<9632> スバル [東Ｓ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<7804> Ｂ＆Ｐ [東Ｓ] (前回15:30)
<9824> 泉州電 [東Ｐ] (前回14:00)
◆第2四半期決算：
<1436> グリーンエナ [東Ｇ] (前回15:30)
<2438> アスカネット [東Ｇ] (前回15:30)
<3180> Ｂガレージ [東Ｐ] (前回15:30)
<7435> ナ・デックス [東Ｓ] (前回15:40)
◆第3四半期決算：
<2983> アールプラン [東Ｇ] (前回15:30)
<3657> ポールＨＤ [東Ｐ] (前回17:00)
<4287> ジャストプラ [東Ｓ] (前回15:30)
<9636> きんえい [東Ｓ] (前回15:30)
<9692> シーイーシー [東Ｐ] (前回15:30)
合計12社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース