山下美月が自身のInstagramを更新し、ニット帽をかぶった『CanCam』オフショットを披露した。

【写真】キュートな猫耳ニット帽姿を披露した山下美月

■キュートさのなかに大人っぽい表情を見せる山下美月

現在発売中の『CanCam 2026年1月号』の表紙を、生見愛瑠と一緒に飾っている山下。表紙以外にも「季節限定 普通におしゃれにほんのり…PARTY vibes!」と「1アイテムで倍倍かわいい！味変小物」という企画に登場している。

本投稿は、「1アイテムで倍倍かわいい！味変小物」撮影時のオフショットのようだ。山下は、「ニット帽って耳が温かくていいよね」というコメントに猫の絵文字を添えて3投稿。公開されたのは、猫耳ビーニー（ニット帽）をかぶった、グレーの肩出しカットソー姿だ。

写真は、じっとカメラを見つめるが印象的なショット（1枚目）、口元を押さえて笑っている姿（2枚目）、肩がチラリと見えている少し斜めからのアングル（3枚目）。

この最強ビジュアルにSNSでは「猫耳かわいい！」「ニット帽似合ってるね」「ニット帽美月ちゃんかわいすぎ」といった絶賛する声が殺到した。

■山下美月ともしドライブに出かけるなら？

『CanCam』での連載ページ「言いたいコトはやまやまですが。」のこの号でのお題は「もしもドライブに出かけるなら？」。ドラマ『新東京水上警察』のために船舶の免許を取得したことが大きな話題となっていたが、この連載の中で車の免許もとったことを明かしている。

連載ページでは、白シャツにネクタイ、ジャケットにパンツというコーデで、メガネをかけた山下が車の運転席にクールな表情で座っているショット、メガネを外して、車の前に立っている様子などが掲載されている。

CanCamの公式Instagramには、その撮影のメイキング動画が公開されている。

「今年車の運転免許を取得した美月のハンドルを握っている姿がかっこいい。」と綴られ、ハンドルを握る姿や車にもたれかかってポーズを決めている様子などが収められている。

猫耳ニット帽をかぶったかわいい姿と対照的なこちらもぜひチェックしてみよう。