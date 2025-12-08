

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月4日から5日の決算発表を経て8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7265> エイケン工業 東Ｓ -9.22 12/ 5 本決算 -4.86

<436A> サイバＳＯＬ 東Ｇ -7.32 12/ 5 上期 34.40

<6040> 日本スキー 東Ｇ -6.82 12/ 5 1Q 赤拡

<3733> ソフトウェア 東Ｓ -5.05 12/ 5 本決算 4.77

<2353> 日本駐車場 東Ｐ -4.06 12/ 5 1Q 3.86



<2910> Ｒフィールド 東Ｐ -2.08 12/ 5 上期 -84.06

<3816> 大和コン 東Ｓ -1.37 12/ 5 1Q -57.97

<1873> 日本ハウス 東Ｐ -0.32 12/ 5 上期 -73.06



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース

