―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月4日から5日の決算発表を経て8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7265> エイケン工業 　東Ｓ　　 -9.22 　 12/ 5　本決算　　　 -4.86
<436A> サイバＳＯＬ 　東Ｇ　　 -7.32 　 12/ 5　　上期　　　 34.40
<6040> 日本スキー 　　東Ｇ　　 -6.82 　 12/ 5　　　1Q　　　　赤拡
<3733> ソフトウェア 　東Ｓ　　 -5.05 　 12/ 5　本決算　　　　4.77
<2353> 日本駐車場 　　東Ｐ　　 -4.06 　 12/ 5　　　1Q　　　　3.86

<2910> Ｒフィールド 　東Ｐ　　 -2.08 　 12/ 5　　上期　　　-84.06
<3816> 大和コン 　　　東Ｓ　　 -1.37 　 12/ 5　　　1Q　　　-57.97
<1873> 日本ハウス 　　東Ｐ　　 -0.32 　 12/ 5　　上期　　　-73.06

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース