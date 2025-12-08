

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月4日から5日の決算発表を経て8日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<3193> エターナルＧ 東Ｐ +6.16 12/ 5 1Q 22.13

<3854> アイル 東Ｐ +3.04 12/ 5 1Q 23.82

<9678> カナモト 東Ｐ +2.96 12/ 5 本決算 5.29

<3662> エイチーム 東Ｐ +1.64 12/ 5 1Q 2.18



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。



株探ニュース

