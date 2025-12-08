―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月4日から5日の決算発表を経て8日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3193> エターナルＧ 　東Ｐ　　 +6.16 　 12/ 5　　　1Q　　　 22.13
<3854> アイル 　　　　東Ｐ　　 +3.04 　 12/ 5　　　1Q　　　 23.82
<9678> カナモト 　　　東Ｐ　　 +2.96 　 12/ 5　本決算　　　　5.29
<3662> エイチーム 　　東Ｐ　　 +1.64 　 12/ 5　　　1Q　　　　2.18

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。

株探ニュース